Гид потребителя: что значит полное переоборудование балкона?

Если коротко — то это комплекс работ, предназначенный для доработки балконной пристройки до состояния практически дополнительной жилой комнаты. Фактически это её полное благоустройство.

Балкон под ключ в Киеве – достаточно популярная услуга среди горожан. Однако далеко не все имеют ясное представление о том, что она собой представляет. Специалисты компании «Люкс Окна» рассказывают из чего состоит такая реконструкция.

В комплекс такого ремонта обычно входят:

демонтаж. Он требуется, когда старая конструкция пребывает в неудовлетворительном техническом состоянии и не способна выдерживать будущие нагрузки, которые будут выше текущих;

восстановление, усиление плиты. Процедура характерна для тех квартир, где до этого вообще не было наружного остекления, а бетон подвергался разрушительному воздействию внешних факторов и погодных условий;

монтаж нового металлического каркаса. Выполняет роль базы, на которую ставится металлопластиковое остекление, а также крепится утепление, обшивочные и отделочные материалы;

теплое остекление. Один из ключевых и важнейших этапов, предполагающий установку оконной системы, которая обеспечит надежную тепло- и звукоизоляцию пространства;

крепление наружной обшивки. Она предназначается для защиты материалов и пристройки от воздействия холодов, ветров, влаги и прочих факторов окружающей среды;

утепление. Обеспечивает поддержание внутри комфортной температуры в любое время года;

прокладка инженерных коммуникаций. Чтобы с комфортом пребывать в помещении, не обойтись без света, свободных электрических розеток и, возможно, дополнительного отопления;

крепление внутренней отделки. Отвечает за создание интерьера и комфортной атмосферы на балконной площади;

изготовление и установка мебели. Изготавливаются специальные изделия, компактные и функциональные, чтобы гармонично вписывались в обстановку.

В зависимости от конкретного проекта, перечень услуг может отличаться, равно как и отличаются проекты такой реконструкции даже среди предложений одной компании.

Специалисты компании рекомендуют оформлять такой ремонт по договору, благодаря чему вы сможете быть уверенными, что получите гарантию на выполненные работы.

Замерщик должен приехать к вам на дом, чтобы обсудить все детали и уточнить пожелания. Во время консультации вы должны получить ответы на все вопросы, определится с материалами, очередностью работ, а также увидить финальную визуализацию пространства после модернизации.