Україна відкрила біля Чорнобиля власне сховище ядерних відходів

Україна відкрила недалеко від Чорнобильської атомної електростанції власне сховище ядерних відходів. Його презентація відбулася у п’ятницю, 20 серпня.

Планується, що введення сховища в експлуатацію усуне залежність України від Росії в сфері зберігання атомних відходів, передає Deutsche Welle.

У сховищі будуть розміщені відпрацьовані тепловиділяючі елементи трьох із чотирьох атомних електростанцій України. Дотепер ядерні відходи відправлялися в Росію на переробку. Як відзначили в українському «Енергоатомі», це щороку обходилося країні в 170 млн євро.

Незважаючи на церемонію відкриття, об’єкт ще не введено в експлуатацію. Для цього потрібен дозвіл від Державної інспекції ядерного регулювання. Глава «Енергоатому» Петро Котин заявив, що дозвіл буде отримано в найближчі кілька місяців.

Як відомо, вибух реактора в квітні 1986 року на Чорнобильській АЕС вважається найбільшою ядерною катастрофою за всю історію. Після руйнування четвертого блоку АЕС в атмосферу було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Протягом перших трьох місяців після катастрофи від променевої хвороби загинула 31 людина, але від наслідків випромінювання, за різними оцінками, постраждали сотні тисяч людей. Десятки тисяч жителів територій, розташованих в радіусі 30 кілометрів від місця аварії, були переселені в інші райони.

У 2016 році над зруйнованим реактором звели стометровий сталевий саркофаг, покликаний замінити вже непридатну бетонну конструкцію, побудовану ліквідаторами аварії ще в 1986 році.