Гид потребителя: два правила для улучшения состояния зубов

От состояния зубов зависит многое: настроение, уверенность в себе, привлекательность, здоровье. Проблемы с зубами способны не только причинить боль, но и оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ, стать причиной перманентного плохого запаха изо рта.

Эксперты рекомендуют в быту придерживаться двух простых и важных правил, чтобы поддерживать зубы здоровыми.

Правильная техника чистки зубов

Зубы нужно чистить правильно и не менее двух минут. Два раза в день. Не всем хватает выдержки. Как итог: болезни зубов и десен. Выход из ситуации простой — электрическая зубная щетка.

В ней уже предустановлен оптимальный режим для чистки зубов. Некоторые, более продвинутые модели предлагают сразу несколько режимов, например:

обычный;

глубокая чистка;

отбеливающий;

уход за деснами;

чувствительный и т. д.

Они отличаются продолжительностью, скоростью, а также траекторией движения головки. При этом сами головки сменные, а значит, одной щеткой может пользоваться несколько человек. Главное — не забыть поменять насадку. В зависимости от модели, в щетку может устанавливаться таймер, который оповестит о прошествии 2 минут.

Правильный выбор зубной щетки

Важный параметр при выборе — это жесткость щетинок. Бывают:

extra soft;

soft;

medium;

hard.

Hard щетинки позволяют наилучшим образом массировать десна, но могут повредить эмаль. Если десна нуждаются в интенсивном массировании, а эмаль не слишком чувствительна, тогда это ваш выбор. Extra soft и soft — мягкие щетинки, показаны при повышенной чувствительности эмали. Стоматологи рекомендуют medium или щетинки средней жесткости, если нет иных показаний.