Гид потребителя: как найти квалифицированнго плиточника

Огромное количество строителей предоставляет услуги плиточника в Киеве. Среди такой массы предложений сложно выбрать мастера, который справится с поставленными задачами, не испортит материал, обеспечит качественный результат. Нужно потратить достаточно времени, чтобы найти действительно профессионала, знакомого со всеми секретами такой работы, владеющего современными методами и способами укладки плитки, имеющего весь арсенал необходимых инструментов и приспособлений.

Основные моменты предварительного знакомства с плиточником

Хороший специалист всегда поймет, что нужно заказчику, и сможет реализовать его требования в полной мере. Прежде, чем пригласить мастера к себе домой для выполнения ремонта с укладкой плитки, нужно уделить внимание нескольким важным моментам.

Чтобы не ошибиться с выбором, эксерты портала Послуги.UA рекомендуют выполнить следующие действия:

Затребовать у плиточника фотографии и видео, которые могут подтвердить, что он выполняет работы качественно. Профессионал во время каждого своего заказа фотографирует или снимает на видео все процессы, которые он выполняет во время отделки каждого помещения. Это позволяет ему создать полноценное портфолио, в котором будет достаточно подтверждений его профессионализма.

Задать вопрос, сможет ли мастер уложить именно ту плитку, которую приобрел заказчик. Не все специалисты берутся за укладку мозаики, крупногабаритного кафеля, материала ручной работы, так как работать с ними сложно, и нужна достаточная квалификация, чтобы обеспечить качество монтажа.

Показать весь фронт работ, которые должен выполнит наемный работник, чтобы услышать его мнение о состоянии поверхностей, необходимости их дополнительной подготовки перед укладкой плитки.

Выяснить, что входит в стоимость услуг специалиста, а за что придется дополнительно доплачивать. Если стоимость его услуг подозрительно низкая, это должно насторожить. Хороший мастер не занижает цену, чтобы получить новый заказ.

Обратить внимание на инструменты, которые имеет специалист. Это хорошо характеризует его как профессионала. Плиточник должен прийти на объект с плиткорезом, мокрорезом, дрелью-миксером, коронками, специальными шпателями. Это основное оборудование, с которым можно выполнять работы качественно.

Стоит также оговорить с исполнителем возможные риски, которые могу возникнуть в процессе работы.

Если вас все устраивает, можно подписывать договор, и приступать к выполнению ремонта.

Найти хорошего специалиста можно на специализированных строительных сайтах. На таком сайте, на можно ознакомиться с анкетами многих мастеров, и выбрать среди них наиболее подходящих кандидатов, не выходя из дома.