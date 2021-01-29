Гид потребителя: почему аккумулятор ноутбука разряжается быстро

Аккумуляторы современных ноутбуков могут работать до 10 часов после полной зарядки. Однако, как и все литий-ионные батареи, они со временем изнашиваются. Постепенно они теряют способность удерживать заряд.

Тем не менее батарея для ноутбука имеет средний срок службы от 2 до 4 лет.

Почему аккумулятор ноутбука разряжается быстро?

Разряд аккумулятора — распространенная проблема, с которой сталкиваются ноутбуки всех производителей. Эксперты компании Parts Plus приводят несколько причин, по которым ваша батарея не работает долго:

1. Фоновые приложения

Ноутбук позволяет одновременно открывать несколько приложений. Однако некоторые из этих приложений потребляют много энергии. Некоторые приложения требуют высокой вычислительной мощности и разрешения экрана.

Если вы не закроете энергосберегающие приложения, работающие в фоновом режиме, это сократит время работы вашего ноутбука.

2. Яркий дисплей

Помимо максимальной скорости обработки и большого жесткого диска, экран ноутбука очень важен. Тем не менее, увеличение яркости экрана имеет недостатки.

Хотя яркий дисплей улучшает качество изображения, он сокращает срок службы батареи. Вы должны делать это только тогда, когда ваш ноутбук включен в розетку.

3. Онлайн и сетевые подключения

Доступ к Интернету, подключение к внешнему оборудованию (через Bluetooth или Wi-Fi) является важным требованием для ноутбуков.

Но эти простые соединения могут разрядить вашу батарею, если вы позволите им работать в течение длительного времени.

Лучше всего отключить их, когда они не используются.

4. Проблемы с программным обеспечением

Для приложений и операционных систем на вашем ноутбуке всегда будут обновления для улучшения предыдущей версии. Однако, если это сделать неправильно, аккумулятор разрядится.

Большинство этих обновлений может потребовать большей вычислительной мощности, что увеличивает потребление энергии.

5. Проблемы с оборудованием

Иногда неисправность может быть связана не с яркостью экрана или приложениями на ноутбуке. Это может быть другое оборудование на ноутбуке.

Вы должны вовремя заметить этот дефект оборудования. Если вы этого не сделаете, вы можете потратить время и деньги не на то, что нужно.

Стоит ли использовать ноутбук во время зарядки?

У вас не возникнет проблем с использованием ноутбука во время зарядки. Даже если аккумулятор заряжен на 100%, вы все равно можете использовать его, пока он подключен к электросети.

Ноутбуки могут сами направлять питание. Другими словами, когда аккумулятор полностью заряжен, он подключает вас к электросети, поэтому аккумулятор перестанет заряжаться.

Следовательно, вы больше не используете энергию своей батареи. Вы подключены к электросети.

До скольких процентом лучше заряжать аккумулятор ноутбука?

Чтобы не повредить аккумулятор ноутбука, лучше всего поддерживать уровень заряда от 40 до 80 процентов. Это поможет вам продлить срок службы батареи.

Каждая ячейка литиевой батареи реагирует на уровни напряжения. Чем выше процент зарядки, тем выше уровни напряжения.

Чем выше уровни напряжения, тем больше нагрузка на ячейки, поскольку они пытаются сохранить эту энергию.

Если вы поддерживаете процент зарядки от 40 до 80 процентов, у вас будет меньше разрядов.

Как узнать, нуждается ли аккумулятор в моем ноутбуке в замене?

Аккумуляторы, как правило, служат довольно долго при правильном использовании. Но мере старения их способности удерживать заряд начинают ухудшаться.

За исключением случаев разрядки (уведомления о низком заряде батареи), Windows не обновляет уровень заряда батареи.

В конце концов, когда ваша батарея достигнет критического уровня, при котором Windows предупредит вас. Вы заметите красный крестик на значке батареи. Когда вы нажмете на нее, в уведомлении будет указано, что вам нужно заменить батарею.

Уведомление также сообщит вам, что ваша батарея может отключиться в любой момент. Тоже касается и компьютеров Apple с операционной системой MacOS.

Еще один из основных признаков «умирающей» батареи, которые вы заметите — быстрая разрядка. Если вы заметили, что ваша батарея теперь работает в два-три раза меньше, вам необходимо подумать о ее замене.