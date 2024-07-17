Європейська комісія затвердила виділення Україні майже 4,2 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Європейська комісія підтримує виділення Україні майже 4,2 млрд євро. Ця суттєва допомога зміцнить нашу макрофінансову стабільність на тлі тривалої боротьби за свободу.

Після отримання четвертого траншу загальна сума фінансування від ЄС в межах Ukraine Facility сягне 12 млрд євро.

Вдячні Єврокомісії за позитивну оцінку прогресу України та Президентці Урсулі фон дер Ляєн за незмінну підтримку. Разом проводимо структурні реформи та працюємо на шляху до нашого спільного майбутнього”, — ідеться у повідомленні Прем’єра.