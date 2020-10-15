Гид потребителя: Так ли страшна генеральная уборка?

Отличие генеральной уборки от поддерживающей заключается не просто в очищении всех имеющихся поверхностей. Сюда входит раскладывание предметов обихода по местам, наведение порядка в шкафах, удаление грязи в труднодоступных местах.

Радует одно – такая уборка носит периодический характер. Каждая хозяйка для себя определяет, как часто проводить этот вид клининга. Для стандартной квартиры достаточно определить график один раз в два месяца. Если планируется торжественное мероприятие, то клининг проводят непосредственно перед ним. При наличии в доме маленьких детей или животных, частоту следует увеличить.

Задачи генеральной уборки

Главное – максимально полно охватить подвергшуюся клинингу площадь с применением как сухого, так и влажного методов уборки, для достижения порядка и чистоты всех предметов в доме.

Использование по назначению специальных чистящих средств и различного оборудования помогут облегчить поставленную задачу по наведению порядка. Кроме того, если месяц назад вы уже мыли окна, в эту уборку можно отказаться от проведения данного вида работ.

Что включает генеральная уборка?

Стандартными процедурами большинства хозяек можно назвать следующие:

Удаление паутины.

Очистка осветительных приборов.

Протирание горизонтальных поверхностей влажной тряпкой.

Профессиональная очистка окон, зеркал.

Мытье полов.

Устранение загрязнений и дезинфекция санузла.

Проветривание помещения.

Вынос мусора.

Кроме того, не лишним будет пропылесосить имеющуюся мягкую мебель и ковры либо заказать химчистку. Не забывайте, что домашний текстиль накапливает много пыли, поэтому при проведении генеральной уборки рекомендуется сменить шторы, покрывала, постельное белье.

Особенности генеральной уборки

Даже в квартире стандартной площади наведение порядка займет целый день. Если же речь идет о частном доме, то на проведение генеральной уборки придется выделить все выходные дни или некоторую часть заслуженного отпуска. При одной только мысли об этом, настроение может сильно испортиться. Но как уверяют специалисты из компании cleanguard.com.ua, провести время с пользой и при этом получить идеально чистую и свежую квартиру можно, обратившись в клининговую компанию. Профессиональные сотрудники, прошедшие обучение и специальную подготовку, приведут в порядок жилище с помощью самой современной техники и безопасных составов.