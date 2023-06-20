Гид фермера: особенности самостоятельного приготовления комбикорма для несушек

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Для повышения продуктивности кур-несушек важно создать благоприятные условия и обеспечить им сбалансированное питание. Для полноценного рациона можно использовать готовые комбикорма, обогащенные витаминно-минеральным комплексом.

Особенности самостоятельного приготовления комбикорма для несушек

Но, как отмечают эксперты компании AVA Market,  многие фермеры предпочитают самостоятельно готовить корм. Для обогащения компонентного состава чаще всего используют специальные добавки, так называемые БМВД (Белково-Минерально-Витаминные Добавки). И если раньше за ними было нужно ехать в спецмагазины, то сегодня любой фермер может заказать БМВД для кур несушек в интернет-магазине Киева илилюбого другого города по доступной цене, главное убедиться в налиции гарантии качества от надежного производителя.

В чем плюсы и минусы домашнего комбикорма?

Перед приготовлением корма для несушек  следует ознакомиться с преимуществами и недостатками такого способа. К главным преимуществам эксперты компании относят:

  • гарантия качества;
  • контроль количественного содержания;
  • экономия денежных ресурсов и др.

Фермеры могут самостоятельно разрабатывать рацион, учитывая потребности птицы и особенности выращивания.

Но есть и минусы в самостоятельном проведении такого процесса. Важно точное соблюдение пропорций, а для этого потребуются точные весы и применение специального оборудования для процесса гранулирования, а это дополнительные материальные затраты.

Необходимо лично докупать недостающие ингредиенты, а это время на поиск проверенных поставщиков и проверку качества продукции. Для повышения продуктивности фермеры используют премиксы, в которых содержится полный комплекс витаминов и минералов, необходимых для активного роста и развития птицы.

На сайтах компаний занимающихся продажей комбикормов можно узнать подробнее о премиксе для свиней, птицы, КРС, кролей и способах их применения.

Как приготовить самостоятельно корм?

Самостоятельное приготовление комбикорма для несушек несложное, процесс включает выбор ингредиентов, смешивание в определенных пропорциях и создание подходящих условий для хранения.

В качестве основного компонента такого корма является зерно (дробленное и цельное). Специалисты рекомендуют смешивать оба вида для лучшего его усвоения. Это может быть кукуруза, пшеница или ячмень.

В состав также следует добавлять жмых подсолнечника, морковь и тыкву, что обеспечивает насыщенный цвет желтку. Для обогащения в зерновую смесь фермеры добавляют капусту, свеклу, яблоки, зелень и различные травы.

Зелень доступна летом, а зимой ее заменяют сеном или силосом. Для повышения количественного содержания витаминов и минералов в корм добавляют остатки супов и каш, макаронных изделий, кислое молоко и творог, потроха рыб и т.д.

Главное, не использовать испорченные продукты. Базовый рецепт для домашнего комбикорма – смесь кукурузы, пшеницы, ячменя, шрота подсолнечника, муки костной или рыбной, сена или травы, кормовых дрожжей, поваренной соли в определенных пропорциях (можно узнать в стандартах или ГОСТах).

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