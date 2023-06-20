Гид фермера: особенности самостоятельного приготовления комбикорма для несушек

Для повышения продуктивности кур-несушек важно создать благоприятные условия и обеспечить им сбалансированное питание. Для полноценного рациона можно использовать готовые комбикорма, обогащенные витаминно-минеральным комплексом.

Но, как отмечают эксперты компании AVA Market, многие фермеры предпочитают самостоятельно готовить корм. Для обогащения компонентного состава чаще всего используют специальные добавки, так называемые БМВД (Белково-Минерально-Витаминные Добавки). И если раньше за ними было нужно ехать в спецмагазины, то сегодня любой фермер может заказать БМВД для кур несушек в интернет-магазине Киева илилюбого другого города по доступной цене, главное убедиться в налиции гарантии качества от надежного производителя.

В чем плюсы и минусы домашнего комбикорма?

Перед приготовлением корма для несушек следует ознакомиться с преимуществами и недостатками такого способа. К главным преимуществам эксперты компании относят:

гарантия качества;

контроль количественного содержания;

экономия денежных ресурсов и др.

Фермеры могут самостоятельно разрабатывать рацион, учитывая потребности птицы и особенности выращивания.

Но есть и минусы в самостоятельном проведении такого процесса. Важно точное соблюдение пропорций, а для этого потребуются точные весы и применение специального оборудования для процесса гранулирования, а это дополнительные материальные затраты.

Необходимо лично докупать недостающие ингредиенты, а это время на поиск проверенных поставщиков и проверку качества продукции. Для повышения продуктивности фермеры используют премиксы, в которых содержится полный комплекс витаминов и минералов, необходимых для активного роста и развития птицы.

На сайтах компаний занимающихся продажей комбикормов можно узнать подробнее о премиксе для свиней, птицы, КРС, кролей и способах их применения.

Как приготовить самостоятельно корм?

Самостоятельное приготовление комбикорма для несушек несложное, процесс включает выбор ингредиентов, смешивание в определенных пропорциях и создание подходящих условий для хранения.

В качестве основного компонента такого корма является зерно (дробленное и цельное). Специалисты рекомендуют смешивать оба вида для лучшего его усвоения. Это может быть кукуруза, пшеница или ячмень.

В состав также следует добавлять жмых подсолнечника, морковь и тыкву, что обеспечивает насыщенный цвет желтку. Для обогащения в зерновую смесь фермеры добавляют капусту, свеклу, яблоки, зелень и различные травы.

Зелень доступна летом, а зимой ее заменяют сеном или силосом. Для повышения количественного содержания витаминов и минералов в корм добавляют остатки супов и каш, макаронных изделий, кислое молоко и творог, потроха рыб и т.д.

Главное, не использовать испорченные продукты. Базовый рецепт для домашнего комбикорма – смесь кукурузы, пшеницы, ячменя, шрота подсолнечника, муки костной или рыбной, сена или травы, кормовых дрожжей, поваренной соли в определенных пропорциях (можно узнать в стандартах или ГОСТах).