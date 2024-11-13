Націоналізовано 15 українських підприємств, які належали громадянам РФ

За матеріалами Офісу Генерального прокурора Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов Міністерства юстиції України до громадян рф – власників багатопрофільного холдингу АТ «Група ГМС». В дохід держави стягнуто корпоративні права 15 українських підприємств, у тому числі стратегічно важливого підприємства АТ «Сумський завод «Насосенергомаш».

Розслідуванням встановлено, що багатопрофільний холдинг на базі українських підприємств здійснював господарську діяльність у галузі розробки та виробництва насосного, компресорного та іншого обладнання для різних галузей промисловості – нафтогазової галузі, трубопровідного транспорту, атомної та теплової енергетики. Обладнання, яке виготовляв холдинг, використовується на видобувних та нафтопереробних енергогенеруючих підприємствах рф

Крім того, компанії групи ГМС сприяють збройній агресії рф проти України, вони постачають продукцію підприємствам військово-промислового комплексу держави-агресора та сплачують рф податки у значних розмірах.

У ході розслідування двом посадовцям АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» повідомлено про підозру у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваних оголошено в розшук та отримано ухвали суду про надання дозволу на їх затримання.

Крім того, до суду скеровано обвинувальні акти стосовно голови правління заводу, директора товариств, через які в обхід санкцій здійснювались поставки обладнання до рф через треті країни, а також головного бухгалтера цих товариств за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу ДЗНД СБУ.

Офіс Генпрокурора