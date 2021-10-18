HMI и безопасность складов: контроль работы системы автоматизации и конвейерной системы

Передовые автоматизационные системы активно внедряются в складскую логистику. Это позволяет предприятиям из данной отрасли бизнеса развиваться достаточно быстрыми темпами, приносить своим владельцам стабильный доход и повысить эффективность работы логистического центра.

Работу с системами автоматизации облегчают HMI-панели (человеко-машинные интерфейсы ЧМИ или англ.: HMI, humane machine interface). К управлению сенсорным экраном имеет доступ ограниченный круг лиц. Операторы лучше контролируют технологические процессы, гибко реагируют на изменения показателей. А это позволяет избежать поломок и простоев оборудования, а также срывов в работе логистического центра, отмечают эксперты компании KAPELOU, которая разрабатывает и внедряет передовые решения по автоматизации логистических центров.

Особенности исполнения и функциональные возможности

Панель оператора HMI – тач‑дисплей, созданный на основе передовых технологий, отличающийся достаточно понятным интерфейсом, который отвечает потребностям конкретного логистического центра. Устройство отличается долговечным исполнением.

Внедрение тач-дисплея в работу склада позволяет операторам:

следить за изменениями технических характеристик. На сенсорном экране отображаются все важные параметры: особенности работы отдельных участков ленточного транспортера, число отсканированных грузомест, их номера и другая информация;

устанавливать необходимые параметры технологического процесса. Оператор имеет возможность установить приоритетность линий, включать и выключать ветви ленточного транспортера и выполнять другие операции;

настраивать права доступа персонала. Если каждый сотрудник начнет управлять работой оборудования, то риск возникновения ошибок возрастает в несколько раз. В панели оператора можно установить ограничение доступа для лиц, не имеющих соответствующей компетенции;

быстро среагировать на сбой в работе технологической линии. На экране HMI отображаются места, где возникла неполадка, и есть функция, позволяющая сбросить ошибку. Такое решение исключает некорректные действия: оператор быстро и четко реагирует на проблему и эффективно устраняет ее;

организовывать обмен данными со смежным оборудованием, архивировать информацию о работе устройств, создавать сводные отчеты о ходе технологического процесса.

Клиент имеет возможность заказать изготовление тач-панели с графическим оформлением данных на дисплее в зависимости от потребностей и специфики деятельности предприятия.

Осознанный выбор эффективной складской логистики

Такое оборудование сегодня популярно у разных предприятий: e-commerce, розничной торговли, фармпроизводителей, фирм-грузоперевозчиков, FMCG и др. Специалисты создают интегрируемый человеко-машинный интерфейс на основе сенсорных панелей и устанавливают на объектах.

Внедрение HMI положительно отражается на работе склада: персонал получает быстрый доступ к информации о работе конвейерных систем. Это позволяет избегать возникновения аварийных ситуаций и быстро вносить корректировки в работу автоматизированного оборудования, заключают эксперты компании.