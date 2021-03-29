Как современные стеллажные системы могут помочь в оптимизации рабочих процессов

Система складских стеллажей может оптимизировать рабочий процесс склада, позволяя легко контролировать и отслеживать запасы продукции.

Правильный выбор и эксплуатация такой системы поможет повысить эффективность и точность складского производства.

Правильный выбор системы набивных стелажей https://target-group.com.ua поможет повысить эффективность и точность складского производства.

Чтобы склад заработал в полную силу, эксперты компании «ТАРГЕТГРУП» советуют следить за некоторыми признаками, на которые важно вовремя обратить внимание.

1. Инспекционные вопросы

Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и посетителей, а также снизить юридические риски, на всех складских объектах требуются регулярные проверки стеллажной системы. Рекомендуется проверять их два раза в год на предмет вмятин, износа или любых других признаков повреждения. Замена или ремонт стеллажной системы будет зависеть от серьезности повреждения. В большинстве случаев замена стоек более рентабельна, чем их ремонт.

2. Текущий ремонт

Если вы обнаружите, что выполняете регулярный ремонт стеллажа для поддонов во время осмотра, вы можете подумать о модернизации. Соединения и детали могут изнашиваться и повреждаться из-за интенсивной эксплуатации. Следует отложить немного средств на новую стеллажную систему, если вы постоянно ее ремонтируете.

Ваши сотрудники подвергаются повышенному риску травм, если ваши стеллажи перегружены или сильно изнашиваются. Если стойки были неправильно спроектированы, они могут быть более подвержены разрушению.

3. Коррозия

Признаки ослабления металла включают участки с ржавчиной, отслаивающейся краской или потускневшие балки. Если металл будет слишком хрупким, рамы не смогут выдержать вес грузов. В этом случае замена — единственный вариант, потому что другим способом трудно решить проблему.

4. Недостаток места для расширения

Если на складе не хватает места и текущая стеллажная система не расширяется по вертикали, вам нужно будет искать другой тип стеллажной системы. Возможно, ваши устаревшие стойки не смогут интегрироваться с новейшими технологиями, которые есть для расширения.

5. Переезд на новый склад

Лучшее время для оптимизации операций и обновления существующей системы — во время переезда склада, если в бюджете достаточно средств для этого. С другой стороны, если бюджет ограничен, подержанные складские стеллажи — еще один отличный вариант.

Если вы проектируете склад, очень важно знать, насколько большими должны быть ваши проходы. Если вы проигнорируете этот процесс, вы можете получить объект, на котором вилочные погрузчики не могут загружать и забирать грузы, или в случае большого дополнительного пространства, это лишняя трата денег.

Самая важная информация, которая вам нужна, — это размер и радиус поворота ваших вилочных погрузчиков. Есть несколько различных моделей, которые позволят изменить необходимое пространство между стеллажами.