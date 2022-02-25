Каждый год выпускается десятки тысяч тонн одежды — куда девают остатки от продаж?

Каждый день совершенно новые вещи сжигают, рубят на куски, выбрасывают на свалку. Как выяснилось некоторые крупные модные компании это делают со всей одеждой, которую им не удается продать. Проблема с остаточными запасами — это, конечно, то, с чем всегда должны иметь дело ритейлеры модной одежды и не только одежды, но, поскольку пандемия коронавируса разразилась всерьез, у многих компаний остаточные запасы больше, чем обычно. Скупка одежды такого рода некоторыми компаниями, частично помогает решить эту проблему.

Недавнее исследование показало, что некоторые производители и ритейлеры в качестве последнего шага жертвуют товаром, который не удалось продать даже на распродаже. Благотворительные организации ежегодно получают тысячи тонн одежды, и большинство из них пожертвовано или переработано. Но определенный процент, который нельзя использовать ни на что другое, идет на рекуперацию энергии, а значит, они в итоге просто сгорают в печах.

«5 процентов идет на рекуперацию энергии»

Некоторые такие компании, отмечают, что 70 процентов получаемых ими товаров используются повторно. Поврежденные товары используются для производства новых продуктов, таких как изоляционные материалы и провода. Но поступающие объемы превышают потребность производителей в текстиле как сырье. То, что не может быть переработано, идет на рекуперацию энергии. Эта часть составляет около пяти процентов от общего объема.

Некоторые часть одежды они вывозят за границу. Одежда, которую отправляют за границу, идет как на повторное использование, так и на переработку.

Некоторые из них сортируются, но большинство продают сортировочным компаниям. Они, в свою очередь, сортируются в первую очередь для повторного использования, а также для вторичной переработки, и очень небольшая часть идет на рекуперацию энергии.

Экономия в этом процессе заключается в максимально возможном повторном использовании.

Переработка в основном означает только затраты, в лучшем случае покрытие затрат может быть оплачено за доставку материала компаниям, которые в основном работают с механической переработкой. Переработка текстиля в волокна настолько мала, что это еще не решение для промышленности.

На сжигание идут только товары, которые нельзя использовать повторно или даже переработать.

90 процентов товаров, поступивших на текстильную переработку, обретают новую жизнь, а 10 процентов идут на теплообмен, т.е. сгорают.

Худший результат — это то, что частные лица выбрасывают текстиль в бытовой мусор, потому что тогда он идет непосредственно на теплообмен, наибольшая польза для окружающей среды достигается при повторном использовании одежды. В Украине люди выбрасывают в общей сложности восемь килограммов текстиля на человека в год.

В мекке индустрии моды во Франции премьер-министр Эдуард Филипп недавно предложил запретить уничтожение непроданных или рекламируемых пальто. Идея, которая должна заинтересовать больше политиков, в том числе и наших.

Для простых потребителей, противно всякому здравому смыслу видеть, как совершенно неиспользованная одежда кромсается ножом, сгорает и превращается в мусор.