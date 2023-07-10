Rheinmetall протягом 3-х місяців відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки

Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 000 до 600 000 наступного року.

Німецький концерн Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 12 тижнів, не звертаючи уваги на побоювання інших західних оборонних компаній, які, як повідомляється, мають місце в країні, поки вона перебуває у стані війни з Росією.

Найбільший в Німеччині виробник зброї також буде навчати українців обслуговувати танки та іншу бронетехніку, вироблену на заводі, який буде розташований в західній частині країни, заявив в ексклюзивному інтерв’ю CNN генеральний директор Армін Паппергер.

“[Українці] повинні допомогти собі – якщо їм завжди доведеться чекати [поки] європейці або американці [які] допоможуть їм протягом наступних 10 або 20 років… це неможливо”, – сказав він.

Паппергер заявив, що заводські робітники будуватимуть і ремонтуватимуть бронетранспортер Rheinmetall Fuchs, названий на честь німецького слова “лисиця”, за ліцензією на заводі.

Rheinmetall (RNMBF) буде експлуатувати завод у партнерстві з Українською державною оборонною групою “Укроборонпром”, якій також буде належати об’єкт. У травні компанії оголосили про угоду про збільшення “потужностей оборонних технологій” України.

На даний момент, за словами Паппергера, отримання більшої кількості боєприпасів є більш важливим пріоритетом, ніж виробництво більшої кількості танків.

За його словами, Rheinmetall збільшить щорічне виробництво артилерійських снарядів зі 100 000 до 600 000 в наступному році, і більша частина цього додаткового виробництва буде призначена для поставок в Україну.

Теоретично, додав він, Rheinmetall може забезпечити 60% необхідних Україні артилерійських боєприпасів.

Німецький виробник зброї Rheinmetall та Україна – деталі співпраці

Німецький виробник зброї Rheinmetall готується передати українській армії ще 20 бойових машин піхоти Marder. Німецький концерн вже створив графік і згідно з ним 20 БМП прибудуть в Україну цього літа. Всього Україна отримає 60 Marder: 40 від Rheinmetall і 20 зі складів Бундесверу. Уряд ФРН покриє витрати на ті машини, які зберігаються на складах Бундесверу. // УНІАН