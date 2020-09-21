Компактный смартфон Apple IPhone SE 2 самым популярным смартфоном в регионе где главенствует Samsung

Выпущенный в средине весны IPhone SE 2 стал самым популярным смартфоном в регионе где главенствует Samsung, прежде всего в Южной Кореи, во втором квартале текущего года. Об этом сообщает Patently Apple, ссылаясь на аналитику фирмы Research.

Это произошло, в том числе и по причине того, что в целом спрос на доступные смартфоны, в том числе и на Apple IPhone SE 2, значительно увеличился из-за пандемии.

Это также подтверждается оценками, согласно которым телефоны по цене ниже 400 долларов составили 45 процентов от общего объема поставок по сравнению с 33 процентами в квартале прошлого года.

Компактный смартфон IPhone SE 2 был запущен в конце апреля и с ним, Apple надеялась завоевать экономных покупателей. И надежды эти оправдываются. Фактически, генеральный директор Тим Кук считает, что это привлечет изрядное количество пользователей экосистемы Android.

Похоже, что телефон хорошо себя чувствует на большинстве рынков, в том числе и в Украине. Например, он помог Apple увеличить объем продаж в США во втором квартале 2020 года, что примечательно, учитывая, что продажи в целом упали на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Стоимость iPhone SE 2 в США начинается с 399 долларов, и он оснащен тем же чипом, что и iPhone 11. С момента выпуска iPhone SE 2 прошло несколько месяцев, и это самый дешевый новый iPhone от Apple в Украине. Благодаря его сильным как для компактного смартфона, характеристикам, пользователи полюбили iPhone SE 2020 с момента его выпуска. Устройство оснащено:

4,7-дюймовым IPS HD-дисплеем с разрешением 1334 x 750 пикселей;

под капотом iPhone SE 2 установлен новейший чипсет A13 Bionic, который является тем же самым чипсетом, что и в последней серии iPhone 11;

что касается камеры, телефон оснащен 12-мегапиксельным стандартным широкоугольным сенсором с диафрагмой f / 1.8;

на лицевой стороне устройство оснащено 7-мегапиксельной камерой с диафрагмой f / 2;

устройство работает на iOS 13, которую уже можно обновить на iOS 14.

Видео 4K, процессор Apple A13 Bionic, беспроводная зарядка, увеличенный размер аккумулятора и рейтинг IP67 — это одни из наиболее впечатляющих особенностей этого устройства.

В целом, эксперты соглашаются, что это лучшее бюджетное устройство, которое Apple имеет на данный момент, уступая по цене более новым устройствам, но при этом предлагая впечатляющие характеристики, превосходящие iPhone 8, 7 и другие подобные гаджеты.

Как и предсказывали инсайдеры и аналитики рынка, осенью стоимость iPhone SE 2-го поколения снизилась. Ожидается еще больший всплеск продаж iPhone SE 2, так как новые версии iPhone 12, пока не ясно выйдут ли в этом году.