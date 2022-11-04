Країни G7 домовилися захистити і відновити об’єкти критичної інфраструктури України

Це стосується енергетичних і водних підприємств і станцій.

Країни G7 домовилися створити “координаційний механізм”, щоб допомогти Україні “відремонтувати, відновити і захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру”. Представники “Великої сімки” обговорили потреби нашої держави напередодні зими.

Як повідомило видання The Washington Post, міністри закордонних справ США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Японії, Канади та Італії обговорили терміни реалізації “координаційного механізму”. Всі чиновники погодилися, що потрібно діяти до настання зими.

“Якщо ми дозволимо безкарно ігнорувати це, то основи міжнародного порядку почнуть розмиватися і в кінцевому підсумку впадуть, і ніхто з нас не може дозволити цьому статися”, — заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, виступаючи разом з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

Дипломати також обговорили надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони. Вони необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе і ракет, які РФ використовує для ударів.

Рішення про створення “координаційного механізму” послідувало після виступу МЗС України Дмитра Кулеби. Його доповідь перервалася через екстрене відключення електроенергії. Коли світло знову з’явилося, міністр продовжив. Кулеба розповів про ситуацію з енергетичною інфраструктурою та застосування Росією іранських безпілотників, а також закликав до глобальної підтримки України та посилення тиску на агресора. // УНІАН