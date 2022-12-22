Країни G7 у 2023-му нададуть Україні 32 мільярди доларів

В цю суму входять, зокрема, 18 мільярдів євро, які раніше вирішив надати Україні Євросоюз. Більшість коштів Київ отримає у вигляді кредитів, а не грантів, зазначає DW.com.

Країни Великої сімки (G7) планують в 2023 році надати Україні бюджетну підтримку у розмірі щонайменше 32 мільярди доларів. “Ми як і раніше рішуче налаштовані задовольняти нагальні потреби України у короткостроковому фінансуванні”, – йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7 за підсумками їхньої зустрічі у четвер, 22 грудня, пише Reuters.

До зазначеної суми входять в тому числі і 18 мільярдів євро, рішення про виділення яких раніше ухвалив Європейський Союз. Значна частина допомоги, узгодженої до цього часу, має надходити не у вигляді грантів, а у вигляді кредитів, зокрема й кошти від ЄС, зауважує агенція dpa. Водночас президент США Джо Байден пропонує виділити Україні саме гранти на 12,5 мільярда доларів, однак це рішення ще має схвалити Конгрес.

У 2022 році країни G7 виділили Україні 32,7 мільярда доларів бюджетної підтримки, нагадує dpa. Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner) наголосив, що підтримка Києва після вторгнення Росіїзалишається пріоритетом Великої сімки. У 2022 році Німеччина головувала в організації, а в 2023 році її замінить Японія.