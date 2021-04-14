Рада отклонила все постановления по снижению тарифов на коммунальные услуги
Их рассматривали на вчерашнем внеочередном заседании.
Верховная Рада на внеочередном заседании отклонила постановление, предлагавшее поручить правительству безотлагательно изменить фиксированные цены на электроэнергию для бытовых потребителей и вернуть льготные 100 кВт.ч.
За проект постановления проголосовали только 174 народных депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.
Изменения должны были вноситься в части установления тарифа на электроэнергию для населения (в том числе проживающего в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами) (в том числе и в сельской местности) за объем, потребленный до 100 кВт.ч электроэнергии в месяц (включительно) в размере 0,90 грн за 1 кВт.ч в год (с налогом на добавленную стоимость).
За постановление аналогичного содержания уже голосовали зимой.
Парламент отклонил и другие постановления-обращения к правительству о тарифах. Это, в частности, проект о введении моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители и об обращении в Кабинет Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию и тарифов на услуги распределения природного газа. Проект постановления о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, оказания жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей отправили на повторное чтение.
Напомним, 28 декабря Кабинет министров внес изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ВСО) на оптовом рынке электрической энергии, отменив тариф для населения на первые 100 кВт.ч электроэнергии с 1 января 2021 года.
В январе нардепы внесли постановление с просьбой вернуть отдельный тариф на потребление электроэнергии до 100 кВт.ч в месяц. Затем Верховная Рада приняла постановление о мерах, направленных на социальную защиту населения в связи с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги. Документ предлагал вернуть льготную цену на первые 100 кВт.ч электроэнергии, но профильный комитет рекомендовал от этого отказаться.
Решение о тарифе будет принимать правительство. // LB.ua