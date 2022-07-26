Країни ЄС погодилися скоротити споживання газу – проти була тільки прокремлівська Угорщина

Це відповідь на російський газовий шантаж Європи.

Країни Європейського Союзу погодилися скоротити споживання газу на 15% на тлі російського газового шантажу. Проти такого рішення виступила тільки одна країна — Угорщина.

Відповідна інформація надійшла від міністра енергетики Люксембургу Клода Турмеса, а також інших офіційних осіб з ЄС.

На зустрічі в Брюсселі міністри енергетики прийняли рішення використовувати на 15% менше газу до 31 березня 2023 року. Згідно з планом, скорочення споживання буде обов’язковим у разі надзвичайної ситуації, наприклад, серйозного порушення поставок з Росії. Окремі винятки передбачені для особливо вразливих країн і учасників газової мережі Євросоюзу.

За таке рішення проголосували всі країни ЄС, крім Угорщини. Журналісти Bloomberg ознайомилися з прийнятим проектом і повідомили, що обов’язкове скорочення споживання газу буде введено, якщо цього вимагатимуть не менше п’яти країн-членів Євросоюзу.

“Ми можемо бути господарями нашої власної енергетичної безпеки цієї зими. Ми будемо дотримуватися цього курсу до тих пір, поки Україна не буде повністю звільнена від російської агресії”, — заявив Франс Тіммерманс, глава ЄС з питань клімату. // УНІАН