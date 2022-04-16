Кризис с поставками зерна из-за агрессии России спровоцировал продовольственную инфляцию

Больше миллиона тонн зерновых и масличных культур находятся на коммерческих судах, заблокированных российским агрессором в украинских морских портах, и часть этого груза может испортиться в ближайшем будущем, отмечает Министр сельского хозяйства Украины Сольский. Раньше Украина экспортировала почти все свои зерновые и масличные культуры через морские порты, а теперь страна вынуждена искать новые маршруты, в связи с российским вторжением. Вследствие этого возможно придется компаниям поставщикам использовать Арбитраж Gafta для разрешения предполагаемых споров.

Такой арбитраж проводится в рамках Международной Ассоциации Торговли Зерном и Кормами (Grain and Feed Trade Association), отмечают эксперты компании Fortior Law которая работает в области разрешения споров и международной торговли.

Кризис продовольствия

До войны Украина экспортировала до 6 миллионов тонн зерновых и масличных культур в месяц, а в марте экспорт упал до 200 тысяч тонн.

Поскольку война в Украине продолжается, влияние на глобальное сельское хозяйство будет иметь долгосрочные последствия, включая продовольственную инфляцию, ограниченные запасы удобрений, рецессию в Европе и фундаментальные изменения в цепочках поставок.

Эта война, которую развязала Россия, добавляет еще один уровень к существующему давлению на сельскохозяйственную отрасль со стороны пандемии COVID-19 и стратегии ЕС «От фермы до стола», направленной на снижение воздействия производства на окружающую среду и климат. По словам экспертов, продовольственная инфляция, вероятно, достигнет уровня, невиданного уже более 20 лет.

Если бы война закончилась уже сегодня, все равно уже была бы продовольственная инфляция в течение трех лет, но поскольку война продолжается, продовольственная инфляция и ее срок увеличиваются. Цены на сырьевые товары будут продолжать расти.

По словам экспертов компании, существующая в настоящее время продовольственная инфляция и вероятность ее ухудшения оказывают серьезное давление на фундаментальную стабильность, к примеру, в северной и западной Африке.

Проблема может еще больше усугубится, если произойдет еще одна вспышка COVID или другое событие, которое превзойдет уже существующие.

Будет борьба за поставки

«Будет борьба за поставки, за ресурсы, за пшеницу, за еду, конкуренция между энергией и зерном. Как мы собираемся определить, кто пострадает от дефицита? В первую очередь это будут развивающиеся страны, и мы будем переходить от одного конфликта к большему количеству конфликтов» — отмечает один из экспертов.

По его словам, вполне возможно, что Китай может вмешаться с поставками пшеницы или другими товарами, чтобы обеспечить продовольственную безопасность Африки и других стран, находящихся в наибольшей опасности.

Это в свою очередь создает всевозможные геополитические вопросы с точки зрения стоимости. Инфраструктура и так была в хаосе отчасти из-за COVID, а теперь стало еще хуже. По словам аналитиков, вполне вероятно, что порты в Черном море будут в таком состоянии еще неопределенное время.

В ЕС вероятна рецессия с возможностью потери от 3% до 4% ВВП в регионе. Доступность удобрений также будет проблемой, поскольку 50% калийных удобрений Черноморского региона не поставляются. Исходя из текущих мировых запасов пшеницы, мир не сможет компенсировать дефицит, ожидаемый от региона Россия/Украина. Дефицит кукурузы можно покрыть, но возможности для этого стали намного меньше.