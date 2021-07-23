Курс гривны к доллару укрепился до уровня 27,05 грн/дол

С начала пандемии снижение курса украинской валюты в значительной степени коррелировало с высокими опасениями участников рынка по поводу волн пандемии Covid-19 и связанных с ними карантинных ограничениях.

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В пятницу однако гривна продолжает расти по отношению к основным валютам. Нацбанк укрепил официальный курс украинской валюты к доллару до уровня 27,05 гривны за доллар, а курс по отношению к евро 31,85 грн за евро.

Обменный курс гривны в валютных обменниках страны колебался в тех же пределах. Если в Киеве в обменника сети KIT GROUP покупают доллар по 26,95 и 27,04 гривны, а продают по 27,09 и 27,15 то курс доллара в Херсоне соответственно составляет 27,05 при покупке и 27,20 при продаже.

Возможно тут играет роль сезон летних отпусков, когда многие украинцы поехали на моря внутри страны. Поэтому курс валют в Херсоне, чуть выше столичных показателей.

Тенденции курса гривны

Ключ к раскрытию потенциала повышения курса украинской валюты — открыть путь к нормализации денежно-кредитной политики в стране, считают эксперты.

Гривна — помимо поддержки со стороны улучшенных экономических перспектив — может вырасти в цене также из-за позитивных инвестиционных настроений в мировой среде. Пристрастие к риску, сопровождающее восстановление мировых экономических условий, часто способствовало удорожанию украинской валюты.

Стоимость гривны оставалась в довольно тесной корреляции с ходом пандемии в Украине, поскольку это привело к ограничению экономической жизни из-за вынужденных локдаунов, которые притормозили развитие экономики.

Основные валюты

Несмотря на то, что в начале этой недели на мировых финансовых рынках было много турбулентности, конец оказался немного спокойнее. Последние новости с валютных рынков можно описать словами: ничего нового не происходит. Доллар США приближается к достижению второго подряд роста за неделю, хотя, вероятно, небольшого. Индексу доллара FUSD не удалось пробить отметку 93 пункта.

В то же время на рынке доллара США пока не наблюдается значительного ослабления. Котировки EUR/USD, несмотря на небольшой рост сегодня утром, стартовали с низкой базы, и вся неделя, скорее всего, закончится на отрицательной территории. Сегодня евродоллар торгуется около 1,1775, поэтому ему все еще трудно вернуться выше барьера 1,18. Стоит отметить, что вчерашние заявления ЕЦБ не принесли на рынок никакой новой важной информации, что дало инвесторам повод для продолжения прежних тенденций.

Прошедшую неделю на валютных рынках можно охарактеризовать как более бурную. Из нее победителем вышел доллар США, который остается одной из наиболее эффективных валют в текущем году.

Как сила доллара США в начале недели, так и замедление этой тенденции во второй половине этой недели заставляют инвесторов задаться вопросом: что дальше с долларом? Доллар является доминирующей валютой в мировой торговле и инвестициях, поэтому дальнейшие тенденции на этом рынке будут иметь большое значение для ситуации на широком финансовом рынке.