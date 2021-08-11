Как офисная мебель по индивидуальному проекту может повысить эффективность и продуктивность работников

Часто руководители фирм достаточно легкомысленно относятся к обустройству офиса и это не лучшим образом влияет на общую эффективность и продуктивность их компаний. В данном случае работает простое правило. Будет ли человек хорошо работать, полностью отдаваться своему делу, если он будет трудиться в сером мрачном офисе без особых благо и удобств? Скорее всего, нет!

Многие социальные исследователи ещё очень давно выявили главное правило хорошо функционирующего офиса: клиент должен хотеть остаться в офисе после своего прихода, а работник должен выходит из здания компании и уже мечтать вернуться. Подобное правило напрямую коррелирует с эффективностью компании.

Реализовать это правило несложно, главное – это трудолюбие и чувство вкуса. А ещё в грамотной и гармоничной обстановке может помочь офисная мебель изготовленная на заказ по индивидуальному проекту, отмечают специалисты компании «Меркс».

По мнению экспертов компании, следует обратить внимание при обстановке офиса в первую очередь на:

Столы, стулья, диваны, кресла;

Мебель для зоны отдыха;

Стеллажи;

Технику.

В первую очередь, нужно позаботиться о сотрудниках и их рабочих местах, то есть приобрести мебель для комфортного труда. Это стулья и столы. Подобная мебель должна быть удобной и, что сегодня особенно важно – технологичной. Сейчас на рынке можно приобрести функциональные столы и стулья, совмещающие комфортность и продуктивность. На них удобно сидеть, отдыхать, облокачиваться, но при этом комфортно работать за счёт поднятия и опускания до нужного уровня, как стула, так и стола.

Зона отдыха также важна для сотрудников. В лёгком варианте подойдут мягкие диванчики, кофемашины, возможно, отдельный кафетерий с выпечкой и напитками. Это не только сблизит работников, но и даст им возможность расслабиться хотя бы на несколько минут в момент перерыва между работой. Некоторые компании зачастую делают зону отдыха масштабной, вмещая в неё помещения для мероприятий, спортивные комнаты и даже игровые кабинеты. Исследования демонстрируют, что это серьёзно увеличивает работоспособность и трудолюбие работников.

Стеллажи подойдут для больших компаний, где работает множество разных людей. Не всем нравиться работать в шумных помещениях, где постоянно кто-то кричит, разговаривает, суетится. Именно для таких случаев подойдут стеллажи. Они дают сразу два преимущества: 1) создадут приятную атмосферу, 2) станут отличным дополнением офиса, ведь они могут вмещать в себя документы, папки и прочее. Стеллажи – это маленькие отдельные кабинеты для всех сотрудников.

Главный совет, которые дают большие дизайнерские компании – это приобретать крепкую и качественную мебель, которая могла бы стоять годами. Второй важный совет – приобретайте мебель на колёсиках. Во-первых, её будет легче двигать, если захочется сделать перестановку; во-вторых, так будет проще не поцарапать стены, пол или потолок.

Обустраивая офис, внимательно следите за его стилем и собственным имиджем. Создав узнаваемый бренд даже за счёт обустройства и планировки помещения компании, можно показать приходящим клиентам, что это серьёзная организация со своим именем и лицом. Если у вас нет времени или отсутствует понимание дизайна, то всегда можно обратиться к профессионалам, которые подберут хорошую мебель, сделают фирменный дизайн и создадут уникальный имидж для вашей компании.