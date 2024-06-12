Лідери країн G7 погодили надання 50 мільярдів доларів для України

Кошти візьмуть з доходів від заморожених російських активів.

«Маємо домовленість», — сказав офіційний представник президента напередодні саміту G7 в Італії в четвер, який буде зосереджений на підтримці боротьби України з вторгненням Росії.

Лідери G7 домовилися про використання прибутку від відсотків з 300 мільярдів євро заморожених активів російського центрального банку для допомоги Києву. Прибуток буде використаний в якості застави для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

За словами французького посадовця, ініціатива надати Україні позику, яка буде погашена надходженнями від заморожених російських активів, надійшла від США.

“Але якщо з тих чи інших причин російські активи будуть розморожені або надходжень від російських активів буде недостатньо для фінансування кредиту, нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження за кредитом”, – додав співрозмовник видання.

У четвер під час саміту G7 в італійській Апулії президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом. // Дзеркало тижня