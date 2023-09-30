Гід підприємця: що таке аудиторські перевірки і для чого їх роблять

Обов’язковість проведення фінансового аудиту та податкового аудиту залежить від різних факторів, таких як вид організації, розмір її доходів, галузь діяльності, законодавчі вимоги та регуляторні вимоги.



Тому перед проведенням аудиту, організації та особи повинні консультуватися зі своїми юридичними радниками або аудиторами, щоб визначити, чи обов’язковий для них аудит, та які саме аудиторські послуги їм потрібно замовити, – зазначають фахівці фірми «Київський аудитор» https://kievauditor.org.ua/, які працюють на цьому ринку з 2005 року.

Деякі галузі та види діяльності можуть мати свої специфічні регуляторні вимоги, які передбачають обов’язковий аудит. Наприклад, банки, страхові компанії та фінансові установи можуть підлягати обов’язковому фінансовому аудиту через вимоги фінансового регулювання.

Аудиторські перевірки (або аудит) – це процес незалежної оцінки фінансової інформації, ділової діяльності або інших операцій підприємства, установи, організації чи малого бізнесу з метою підтвердження її точності та надійності. Головна мета аудиту – забезпечити достовірність фінансової звітності та виявити можливі ризики та невірності.

Зазвичай, аудиторські перевірки включають в себе кілька етапів:

Планування – на цьому етапі аудитори розробляють план роботи, визначають об’єкт аудиту та приймають рішення про те, які області або операції будуть перевірені.

Збір і аналіз інформації – на наступному етапі аудитори збирають фінансові та ділові документи, аналізують їх і проводять оцінку інформації щодо точності та дотримання стандартів обліку.

Перевірка внутрішнього контролю – також аудитори оцінюють системи внутрішнього контролю підприємства, щоб визначити, наскільки ефективно вони допомагають запобігати помилкам і шахрайству.

Проведення спеціальних процедур – фахівці виконують різні аудиторські процедури, такі як аналіз балансу, підтвердження боргів та кредитів, перевірка наявності активів і багато інших, щоб переконатися у точності фінансової звітності.

Формування висновків та звіту – на завершувальних етапах аудитори складають звіт, в якому висловлюють свою думку щодо достовірності фінансової звітності. Якщо вони виявляють невірності або потенційні ризики, вони можуть рекомендувати покращення у веденні обліку та контролю.

Останній етап – підписання звіту. Аудитори підписують свій звіт про проведену роботу, підтверджуючи його достовірність.

Зазвичай, аудиторська перевірка проводиться спеціалізованими фірмами або незалежними аудиторами з метою забезпечення довіри відкритим джерелам фінансової інформації, таким як інвестори, кредитори, державні органи та інші стейкхолдери.

Види аудиту

Фінансовий аудит – це вид аудиту, який спрямований на оцінку фінансової звітності підприємства з метою підтвердження її точності, достовірності та відповідності стандартам обліку. Основні аспекти фінансового аудиту включають в себе аналіз фінансових звітів, таких як баланс, звіт про прибуток і звіт про наявність грошей, щоб переконатися, що вони відображають фінансовий стан підприємства на дату, яку вони представляють.

Перевіряється фінансова документація, яка лежить в основі фінансових звітів, включаючи рахунки, виписки з банківських рахунків, договори та інші важливі документи проводиться аналіз фінансових показників, таких як показники рентабельності, ліквідності та фінансового стану, щоб оцінити фінансову стійкість підприємства.

Фінансовий аудит важливий для забезпечення довіри стейкхолдерів, таких як інвестори, кредитори та державні органи, до фінансової інформації підприємства та для забезпечення дотримання стандартів обліку і відповідності законодавству.

Податковий аудит – це окремий вид аудиту, який фокусується на оцінці сум, які підприємство сплачує в якості податків та обов’язкових платежів із зазначенням їх відповідності податковому законодавству та нормам. Хоча податковий аудит включає в себе аудит податкової інформації, він має свою власну специфіку і завдання.

Аудитори перевіряють податкові декларації підприємства, щоб переконатися, що вони були правильно складені та відповідають вимогам податкового законодавства. Перевіряють правильність обчислення різних видів податків, таких як податок на прибуток, податок на додану вартість, податок на заробітну плату і інші, правомірність отримання податкових відшкодувань і пільг, а також відповідність їхнім вимогам.

Податковий аудит важливий для того, щоб забезпечити відповідність податкового обліку та сплати податків вимогам законодавства і уникнути податкових штрафів та санкцій. Він також може допомогти у виявленні можливостей для оптимізації податкових зобов’язань та мінімізації податкових ризиків. Податковий аудит може проводити внутрішній аудитор підприємства або незалежна аудиторська фірма, яка спеціалізується на податковому аудиті.

Хто замовляє такі послуги найчастіше?

Більшість великих підприємств та корпорацій регулярно замовляють послуги фінансового та податкового аудиту. Це допомагає їм забезпечити довіру стейкхолдерів, оптимізувати фінансовий облік та забезпечити відповідність законодавству.

Загалом, як зазначають експерти «Київського аудитору», аудиторські послуги важливі для багатьох організацій та осіб, оскільки вони допомагають забезпечити відповідність законодавству, оптимізувати фінансовий облік і збільшити довіру стейкхолдерів.

Малий та середній бізнес також можуть замовляти аудиторські послуги для підтвердження достовірності фінансової звітності, підготовки до аудиту банками або іншими фінансовими установами, а також для оптимізації податкових зобов’язань. Індивідуальні підприємці та підприємці-фрілансери можуть також звертатися до аудиторів для перевірки своєї фінансової діяльності та підготовки податкової звітності.

Банки, страхові компанії та інші фінансові установи зазвичай замовляють аудиторські послуги для забезпечення дотримання регуляторних вимог та надійності фінансової звітності.

Інвестори та акціонери можуть замовляти фінансовий аудит для перевірки фінансового стану компанії перед прийняттям рішення про інвестиції або продаж акцій.

Організації, які не мають прибуткової мети, такі як благодійні фонди та громадські організації, також можуть замовляти аудиторські послуги для забезпечення транспарентності та достовірності своєї фінансової діяльності перед донорами та громадськістю.