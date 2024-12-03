Біткойн обвалився після оголошення воєнного стану в Південній Кореї

А на національній криптовалютній біржі Південної Кореї зафіксовано падіння різних монет на 30-40%.

Найбільша криптовалюта світу – біткойн – впала до $94 тисяч доларів на тлі оголошення президентом Південної Кореї воєнного стану через загрозу імпічменту. Про це свідчать дані криптовалютних бірж. А на корейській криптовалютній біржі Upbit відзначено падіння курсів різних криптовалют на 30-40%.

Причиною такого різкого падіння стало оголошення воєнного стану в Південній Кореї через загрозу імпічменту президента. Біткоїн впав на 1,15%, станом на 16:20 за Києвом. А на 17:00, за даними Binance , падіння склало майже 2% – до $94 784.

Експерти, які спостерігали за динамікою, зазначають, що біткойн встиг впасти до $93 000 відразу після новин про воєнний стан. Тобто валюта частково вже відіграла падіння.

Зазначається, що на азійській криптобіржі Upbit новина з Південної Кореї викликала переполох. У Південній Кореї почався обвал криптовалюти на тлі сповіщень про введення воєнного стану.

Експерти пишуть, що наразі всі криптовалютні біржі закриті, і торгівля практично неможлива, а просідання курсу за деякими позиціями досягло 30-40%.

Чорний лебідь з Південної Кореї: воєнний стан, на який не чекали

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час телебрифінгу у вівторок, 3 листопада оголосив про введення “надзвичайного воєнного стану” в країні через деструктивні дії опозиції. Він звинуватив опозиції у намаганні отримати контроль над парламентом, антидержавній діяльності та у співчутті до КНДР.

У Європі новину про воєнний стан у Південній Кореї спочатку сприйняли як реакцію на приховану загрозу від тоталітарної Північної Кореї, якою керує спільник Путіна Кім Чен Ин. Проте наразі немає жодних підстав вважати, що ситуація між двома країнами загострюється.