Бывший главврач больницы, откуда не выпускали Навального после отравления, пропал в лесу на охоте — российские СМИ

А это уже тот самый «главврач» Мараховский который не выпускал отравленного Навального. Третий случай среди врачей Омской больницы. Совпадение?

Во время охоты пропал в лесу министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, занимавший должность главного врача больницы скорой помощи №1, куда в августе прошлого года после отравления доставили политика Алексея Навального. Имя пропавшего охотника называют несколько источников местных изданий «Коммерческие вести» «Омск здесь» , передает Медиазона

Ранее сообщалось, что днем 7 мая в районе деревни Поспелово Большеуковского района с охотничьей базы на квадроцикле в лес отправился 49-летний житель Омска, связь с которым оборвалась. Найти знакомым его не удалось, и к обеду 8 мая они сообщили о ситуации в полицию.

Источник «Коммерческих вестей» в региональном Минздраве сообщил, что Мураховский уехал на охоту в Большеуковский район и перестал выходить на связь со второй половины дня 7 мая.

«В поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители, — говорится в сообщении областного управления МВД. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков».

«Коммерческие вести» утоняют, что в поисковой операции задействованы вертолеты. «12 канал» приводит «непроверенную информацию» о том, что квадроцикл уже нашли, но без водителя.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву; самолет экстренно посадили в Омске, и Навального доставили в городскую БСМП-1, главврачом которой тогда был Александр Мураховский. Мураховский объяснял кому Алексея Навального нарушением обмена веществ и отказывался отпускать его на лечение в Берлин.

Когда политика все же эвакуировали в Германию, эксперты Бундесвера, лаборатории Швеции, Франции и ОЗХО обнаружили в его анализах боевое нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок». Через два месяца губернатор Омской области Александр Бурков назначил Мураховского главой регионального Минздрава.

Оправившись после комы, Навальный позвонил одному из предполагаемых участников операции по отравлению — сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву. Собеседник рассказал по телефону, что «Новичок» Навальному нанесли в гостинице на трусы, а сам он занимался сокрытием следов отравляющего вещества после госпитализации.

Следивший за состоянием здоровья Навального заместитель главврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко уволился в октябре. Заместитель главврача БСМП-1 по анестезиологии и реанимации Сергей Максимишин умер в феврале в возрасте 55 лет от сердечного приступа. Заведующий отделением травматологии и ортопедии БСМП-1 Рустам Агишев умер в марте в возрасте 63 лет после декабрьского инсульта.