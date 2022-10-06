Лондонська біржа металів заблокувала поставки з Росії

Лондонська біржа металів обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Лондонська біржа металів (LME) заявила про те, що обмежить нові поставки міді та цинку від російської Уральської гірничо-металургійної компанії (УГМК) і Челябінського цинкового заводу, що належить їй.

Про це йдеться в повідомлення біржа.

Обмеження пов’язані з санкціями, які 26 вересня ввела Великобританія проти російського мільярдера, екс-президента УГМК Іскандера Махмудова.

Біржа заявила, що вживає обмежувальних заходів, оскільки британський уряд розглядає Махмудова як власника або контролюючого акціонера УГМК (їй належить Челябінський цинковий завод).

УГМК – перший у РФ виробник міді. УГМК в березні 2022 року заявила, що Махмудов більше не є контролюючим бенефіціаром і залишив Раду директорів, але не повідомила подальші подробиці.

Мідь УГМК, зареєстрована в системі складів LME, не підпадає під санкції, а на складах LME немає цинку, виробленого челябінським заводом, йдеться в повідомленні біржі.

Введені LME обмеження – найсуттєвіші для російських поставок на світовий ринок металів. Метали, включаючи мідь, цинк і алюміній, досі не потрапили під санкції США або Європи, але в галузі посилюються дебати про те, чи повинен LME самостійно блокувати нові поставки російської сировини.

Великобританія 26 вересня оголосила про персональні санкції проти кількох російських мільярдерів, у тому числі Іскандера Махмудова. Йому заборонили в’їзд до Британії, а його активи в країні повинні бути заморожені.

На мільярдера також поширюються транспортні санкції: яхтам, суднам і літакам, якими бізнесмен володіє, управляє, контролює або фрахтує, заборонено входити в порти, літати в повітряному просторі та сідати в аеропортах Британії.

Махмудов посідає 19-е місце в рейтингу найбагатших бізнесменів Росії у 2021 році за версією Forbes і 31-е в рейтингу 2022 року. Його статок у рейтингу 2022 року оцінюється в $3,6 млрд. // УНІАН