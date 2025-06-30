Мінімальна пенсія «зросте»: як насміхається уряд України

Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки пропонує підняти розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (мінімальну пенсію).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Востаннє мінімальна пенсія підвищувалася з 1 січня 2024 року і зараз залишається на рівні 2361 гривні. Уряд пропонує підняти її рівень на показник прогнозованої інфляції (2026 рік – 8,6%, 2027 рік – 5,9%, 2028 рік – 5,9%). Згідно з документом, планується встановити такі розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: у 2026 році – 2 564 гривні;

у 2027 році – 2 715 гривень;

у 2028 році – 2 859 гривень.