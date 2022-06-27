Moody’s оголосило про дефолт Росії за євробондами
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service визнало дефолт Росії за виплатами зовнішніх боргових зобов’язань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У понеділок, 27 червня, виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, являє собою дефолт, зазначає агентство.
Раніше агентство Bloomberg оголосило, що в Росії вперше після 1918 року стався дефолт за суверенними борговими зобов’язаннями в іноземній валюті.
У ніч на 27 червня закінчився пільговий період для виплати близько 100 мільйонів доларів прострочених платежів за держоблігаціями. У разі неплатежу крайній термін вважається подією дефолту.
Як повідомлялося, найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase і Goldman Sachs припинили обслуговувати державний борг Росії. Проводити операції з ним фінансовим установам заборонило Міністерство фінансів США.
Нагадавши, Сполучені Штати наблизили Росію до межі історичного дефолту, не продовживши її ліцензію на виплату власникам облігацій.