МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту № 8401

Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

“Отримав інформацію з трьох джерел – у нас проблема з №8401 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, оскільки в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ”, – написав Железняк.

За словами депутата, це сталося після того, як у процес роботи над законопроєктом втрутився заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Була, зокрема, замінена частина проєкту, яка стосується обмеження перевірок.

“Був текст №8401 до другого читання, де був нормальний текст (перевірки поверталися по факту тільки для найбільших субʼєктів). Але потім була зустріч у Раді: Премʼєр, керівництво Ради, Міністр фінансів, заступник ОП та представники всіх фракцій. І там в останню мить Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції по перевірках”, – зазначив депутат.

Як стверджує Железняк, Ростислав Шурма запевнив, що будуть проведені “всі необхідні перемовини”.

“Ще й обіцяли за 3 тижні дати нову концепцію по єдиному органу перевірок (що, звичайно, ніхто не зробив). Всі фракції були свідками”, – зазначив депутат.

Він також повідомив, що проти ідеї Шурми виступили премʼєр-міністр та Міністр фінансів. Проте депутати, без погодження, замінили текст проєкту.

“У мене тут звернення до колег по Раді. Особливо тих 239, які проголосували “За”. А ви розумієте, що єдиною логікою голосувати 8401 було виконання вимог МВФ? І ми ось весь цей шлях і негатив пройшли тупо дарма?”, – зазначив Железняк.

За інформацією депутата, наслідком цього стане не зарахування Україні виконання маяка.

“Після такого “кидка” МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст 8401)”, – заявив Железняк.

“Цей пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ: мало того, що дедлайн пропустили, але ще і кинули. Враховуючи, що вже кінець серпня, а по цьому ніхто ще пальцем не поворухнув, то буде далі, як завжди: в останню мить кинуть найгірший текст, написаний на коліні, і “голосуй – або смерть”, – додав також він.

Нагадуємо:

Законопроєкт №8401 Верховна Рада ухвалила в цілому 30 червня. 26 липня законопроєкт підписав президент.

Закон передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у 2% та частково – мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування РРО.

Ухвалення цього закону було важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ. // Економічна правда