МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року

Мораторій на виплату Україною зовнішнього боргу діятиме до 2027 року, реструктуризацію буде проведено до середини 2024 року.

Про це заявив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей, повідомляє пресслужба МВФ.

“Амбіційну реструктуризацію зовнішнього комерційного боргу слід провести у першій половині 2024 року, щоб допомогти відновити стійкість боргу та водночас створити такий необхідний бюджетний простір”, – сказав він.

У МВФ додали, що офіційний мораторій кредиторів триватиме до кінця програми з МВФ (до 2027 року), а період мораторію приватних кредиторів, як очікується, закінчиться у серпні 2024 року.

Нагадуємо:

У жовтні МВФ прогнозував збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, а за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Повідомлялось, що Україна раніше запланованого терміну розпочала обговорення з іноземними власниками облігацій щодо реструктуризації виплат на 20 млрд. Це необхідно для залучення нового фінансування.

Раніше Україні дозволили відстрочити виплату боргу до 2027 року за рішенням Групи кредиторів, до якої входять усі держави G7. // Економічна правда