На Московській біржі стався обвал через санкції США

Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів вперше з 3 червня

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15,8% на тлі запровадження санкцій США. Про це свідчать дані торгів.

Так, акції «Сбербанку» на відкритті торгової сесії втрачали на 4%, ВТБ – до 4,7%. Папери «Новатек» знизилися до 6,8%, «Селігдара» – до 10,3%.

Станом на 10:20 13 червня (за московським і київським часом), індекс Мосбіржі скоротився на 1,6%, РТС – на 1,4%. Рублевий індекс Мосбіржі впав нижче 3100 пунктів уперше з 3 червня, пише «Коммерсант».

Як повідомлялося, Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій. // Главком