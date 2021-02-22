Налог на роскошь: обнародован список автомобилей, за которые придется платить

Размер налога составляет 25 тысяч гривень.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог украинцам в 2021 году.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отметим, что размер налога составляет 25 тысяч грн. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые отвечают следующим требованиям:

стоимость составляет от 375 минималок (2,2 млн грн)

возраст не превышает 5 лет.

В случае неуплаты налога в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней — плюс 10% к штрафу, после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Налог на роскошь

Налог на дорогие автомобили был введен в Украине в 2015 году.

Налогоплательщики в январе-ноябре 2017 года уплатили в местные бюджеты 226,2 млн грн транспортного налога на «роскошные авто».

В 2021 году Кабмин намерен реформировать транспортный налог.

УНИАН