Налог на роскошь: обнародован список автомобилей, за которые придется платить

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Размер налога составляет 25 тысяч гривень.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало список моделей автомобилей, за которые нужно платить налог украинцам в 2021 году.

Налог нужно платить за авто, которые отвечают определенным требованиям / Иллюстрация REUTERS

Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отметим, что размер налога составляет 25 тысяч грн. Согласно Налоговому кодексу, налог нужно платить за те авто, которые отвечают следующим требованиям:

стоимость составляет от 375 минималок (2,2 млн грн)

возраст не превышает 5 лет.

В случае неуплаты налога в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней — плюс 10% к штрафу, после 90 дней — 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать.

Пользоваться машиной можно и в залоге, но продать или подарить ее не получится. Налоговики имеют право взыскать автомобиль, продать его, из полученной суммы получить платеж, а остальные вернуть уже бывшему владельцу автомобиля.

Налог на роскошь

Налог на дорогие автомобили был введен в Украине в 2015 году.

Налогоплательщики в январе-ноябре 2017 года уплатили в местные бюджеты 226,2 млн грн транспортного налога на «роскошные авто».

В 2021 году Кабмин намерен реформировать транспортный налог.

УНИАН

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