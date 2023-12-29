Нацбанк пом’якшив деякі обмеження для населення та бізнесу

Національний банк України пом’якшив низку обмежень для населення та бізнесу. Зміни спрямовані та те, щоб простити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, з 29 грудня отримувати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій можна буде на підставі довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.