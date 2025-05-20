У Трампа визнали: за авантюрні мита платять американці

Дешевший бензин, яким хваляться в адміністрації, не компенсує зростання витрат.

Майже десять років риторика Трампа щодо міжнародної торгівлі базувалася на твердженні, що саме іноземні держави, а не американці, зрештою платять ціну торговельної війни. Але тепер президент і його економічна команда визнають: мита підвищують ціни для всіх — від промислових портів до роздрібних магазинів.

За даними дослідницької групи Yale Budget Lab, масштабні мита Трампа, які стали найвищими майже за століття, коштуватимуть середньому американському домогосподарству понад $2 300 на рік.

Навіть компанії, які раніше обіцяли не перекладати ці витрати на споживачів, зокрема Walmart, тепер заявляють, що не мають іншого вибору, окрім як включати їх у кінцеву вартість товарів.

І хоча інфляція наразі не виглядає загрозливою, дедалі більше експертів переконані, що зростання цін — лише питання часу.

Після того як Walmart оголосила про підвищення цін, розлючений Дональд Трамп написав у Truth Social, що компанія має взяти на себе митні витрати — що фактично є визнанням: хтось з американського боку кордону мусить ці витрати покривати.

У неділю міністр фінансів Скотт Бессент в ефірі телевізійних шоу підтвердив, що хоча Walmart і візьме на себе частину тягаря, споживачам усе одно доведеться також платити.

Ще 11 травня міністр торгівлі Говард Лутнік заявляв, що варто покласти край «дурним аргументам» про те, що мита сплачуватимуть споживачі. А вже через чотири дні найбільший ритейлер країни публічно визнав: саме це й доведеться зробити.

Міністр Бессент у неділю зазначив, що хоча мита справді можуть спричинити зростання споживчих цін, американці отримають вигоду від зниження вартості бензину. Це, за його словами, є фактичним податковим послабленням для споживачів, яке допоможе утримати інфляцію під контролем.

Середньостатистичний автомобіль у США споживає трохи менше 500 галонів (майже 1900 літрів) бензину на рік. З огляду на те, що вартість галону бензину за рік подешевшала приблизно на 40 центів, середній водій економить близько $200 на рік. Це лише частка від того, що, за оцінками дослідників Єльського університету та інших експертів, родини втрачатимуть через тарифи.

Одразу кілька «митних годинників» зараз добігають завершення. На початку липня спливає термін, на який Трамп призупинив дію широкомасштабних взаємних мит з усім світом. А на початку серпня мають завершити дію домовленості про взаємне зниження тарифів з Китаєм. Якщо до того часу не буде досягнуто нових домовленостей, ситуація може загостритися.

Між тим, аналітики вже говорять: уникнути бодай короткочасного зростання цін навряд чи вдасться.

«Якщо Walmart підвищує ціни, це однозначно означає, що й інші ритейлери робитимуть те саме», — вважає аналітик Gabelli Funds Джастін МакОліфф. // Дзеркало тижня