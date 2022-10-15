Как происходит вакуумная очистка выгребных ям и транспортировка отходов к месту утилизации

Отсутствие канализации и возможность установки домашней очистной станции вынуждает владельцев недвижимости устанавливать безотводные резервуары, широко известные как септики. Их использование связано с определенными обязательствами, такими как утилизация отходов (опорожнение септика).

Для этого в коммунальных предприятиях и частных компаниях, которые занимаются вывозом и утилизацией отходов, используются специальные ассенизационные машины https://kievspecteh.com/ru/catalog/assenizatory, – отмечают специалисты компании «Киевспецтех».

Как оборудованы автомобили для очистки септиков?

Вывоз жидких отходов, т. е. санитарная обработка, — это услуги, требующие не только знаний об использовании таких машин, но и опыта, необходимого для выполнения такой санитарной услуги. При транспортировке отходов требуется особая осторожность, поэтому данная отрасль коммунального хозяйства требует использования специализированных ассенизаторов.

Утилизация отходов и нечистот требует использования специальных автомобилей и транспортных средств, конструкция которых, а прежде всего их оборудование, позволяет реализовать такую ​​задачу. Речь идет в первую очередь о таких мероприятиях, как опорожнение септика, для которого используют специальный транспорт. На отраслевом жаргоне их называют вакуумной машиной еще ее называют ассенизатором.

Цистерна с вакуумной установкой для такой фекальной жижи — это особый тип коммунальной техники. Изготавливается она из шасси любой марки, например, Scania, Volvo, Man, Daf, Iveco, МАЗ и т. д., на которое устанавливается септик. Такая цистерна изготавливается ​​из листового проката с толщиной стенки мин. 6 мм. Дно бочки вместе с корпусом привариваются к корпусу создавая конструкцию, обеспечивающую равномерное распределение давления, благодаря чему конструкция сохраняет свое первоначальное состояние и устойчивость после опорожнения.

Откачка примесей возможна благодаря вакуумному насосу, обычно соединенному с насадкой с двигателем автомобиля. Вакуумная установка, имеет такие основные части:

вакуумный насос;

ходовой кран;

систему трубопроводов.

Задачей такой установки является удаление фекалий и нечистот непосредственно из септиков и резервуаров, предназначенных для сбора таких отходов.

Кроме него, спецавтомобиль, предназначенный для утилизации отходов, должен иметь впускное и сливное отверстие, которое оборудовано специальным клапаном. Именно здесь размещается трос, облегчающий погрузку и разгрузку. В некоторых транспортных средствах также используются специальные мешалки, которые своим движением должны препятствовать застыванию перевозимого груза, например, нечистот или фекалий.

Они также позволяют перевозить контейнеры и переносные туалеты – такая услуга включает в себя погрузку, транспортировку и разгрузку жидких отходов на соответствующей станции сбора, принадлежащей очистным сооружениям.

Такая спецтехника также должна иметь надлежащую маркировку, содержащую разборчивую информацию, позволяющую идентифицировать компанию, предоставляющую санитарные услуги, – должны быть указаны ее название, адрес и контактные данные. Также необходимо выполнить требование о том, что фекалии должны вывозиться таким образом, чтобы это не создавало опасности для окружающей среды и транспортных путей, а также для здоровья и жизни людей и животных.