Участие украинских граждан в некоторых секторах экономики Польши является значительным

В конце прошлого года отчет Национального банка Польши, показал, что некоторые работники из Украины решили вернуться на родину, а некоторые не смогли или не захотели приехать на работу. Однако массового оттока кадров работодатели не ощутили. Однако спрос польских работодателей на сотрудников из Украины по-прежнему высок.

Целых 73 процента компаний по-прежнему хотят нанимать работников из Востока. На порталах по трудоустройству, даже появились новые запросы — работа для пар в Европе — которые призваны пополнить ряды специалистов, за счет приглашения семейных пар.

Доступность рабочей силы — главное ограничение для развития строительной отрасли Польши. Ведь рабочие с Востока составляли значительную силу во всей строительной отрасли этой страны.

“Когда правительство занимается вакцинацией польских граждан, оно должно немедленно выступить с предложением о вакцинации для сотрудников из Украины и призвать их приехать, — говорят местные предприниматели. — Они абсолютно необходимы. Без них у нас будет проблема с выполнением работ. Это может стать узким местом в ближайшие годы.”

Первоначальная паника, вызванная появлением коронавируса в Польше, означала, что эту страну покинули до 250 тысяч человек, рабочих из Украины. Этот хотя период был недолгим, но он оказал значительное влияние на рынок труда, отмечают местные СМИ. К счастью, в рамках антикризисного плана польского правительства, были введены положения, позволяющие автоматически продлевать визы для иностранных рабочих на время эпидемии и две недели после ее окончания. В результате удалось оставить в стране до 500 000 украинцев. Сегодня постоянно приходят и новые сотрудники, — отмечают эксперты кадровой службы.

Эксперты говорят, что ограничения, связанные с Covid-19, являются главным препятствием для работников из Украины, которые решают уехать в ЕС. После пересечения границы — карантин, который вызывает осложнения, например с проживанием на период его действия. Сегодня ситуация немного улучшилась.

По данным Министерства развития, труда и технологий Польши (MRPiT), с 1 марта 2020 года по 28 февраля 2021 года в Польше было выдано 420 663 разрешения на работу. Из них 304 195, то есть более 72%, получили граждане Украины.

Наибольшее количество разрешений на работу, выданных украинцам, касается строительного сектора — 72 978 (17%). Затем идет промышленная переработка — 64 547 (15%), а также транспортировка и хранение — 59 422 (14%).

Нам очень нужны иностранные профессионалы, — подчеркивает советник самой влиятельной польской бизнес-организации представляющей интересы работодателей в Польше и Европейском Союзе, — И добавляет, что это, естественно, сотрудники из большой соседней страны. Тем более, что у нас зарплата для них относительно привлекательна.

Exfcnbt erhfbycrb[ uhf;lfy d ytrjnjhs[ ctrnjhf[ zdkztncz pyfxbntkmysv. Они также имеют ключевое значение в таких секторах, как уход за пожилыми людьми, строительство и транспорт, и все чаще — также в торговле, гастрономии, промышленности и некоторых других услугах.

Есть предприниматели, которые постоянно нанимают рабочих из-за восточной границы. Если бы не украинцы, наш рынок труда в последние годы столкнулся бы с гораздо большей нехваткой рабочих мест, — подчеркивает экономист Марек Зубер.