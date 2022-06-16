Основные нарушения в использовании франшиз

Бизнес, ведущийся по франчайзинговой модели, имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Среди последних — требование строжайшего соблюдения условий, которые предлагает владелец имени, от которого вы ведёте бизнес. Если вы не соблюдаете их — договор могут расторгнуть, но чаще — потребовать от вас внести изменения в работу компании, чтобы соответствовать.

Какими бывают нарушения в использовании франшизы и как их избежать?

Основные виды нарушений

Франчайзер требует от каждого, кто ведёт бизнес от его имени, соблюдения всех стандартов бренда. Нарушения, связанные с франшизой, могут быть такими:

найм непрофессиональных сотрудников, которые не знают специфики этой сети предприятий;

оказание некачественных услуг;

самостоятельный выбор поставщика при стандартном договоре франшизы;

самостоятельное внесение изменений в устоявшуюся бизнес-модель.

Все эти нарушения сводятся к тому, что владелец магазина (кафе, салона красоты и т.д.) не соблюдает правила, прописанные в договоре и направленные на поддержание имиджа бренда среди клиентов. Например, если это сеть ресторанов, известная своим уникальным меню, и вы добавляете в это меню слишком отличающиеся блюда или убираете самые популярные — это может быть расценено как нарушение.

Серьёзнее этого — несоблюдение требований по качеству. Если вы готовите на плохом оборудовании или, допустим, шьёте одежду из некачественной ткани, или закупаетесь у более «дешёвых» поставщиков, которые ничем, кроме цены, не лучше, а даже хуже других — это повод, чтобы расторгнуть с вами договор или хотя бы принять меры, чтобы ваше заведение стало соответствовать принятым у бренда правилам.

Стандартный тип франшизы убережёт вас от таких серьёзных нарушений: поставщиков франчайзер подбирает сам, и потому вы можете быть уверены, что ваши продукты будут не хуже, чем в других филиалах. Этот тип подойдёт для неопытных бизнесменов, которые сами не имеют ни связей с поставщиками, ни устоявшейся модели управления предприятием.

Как избежать нарушений

Первое, что стоит сделать — внимательно изучить договор и другие документы, проконсультироваться с представителями бренда-франчайзера. Вам должны рассказать о предлагаемых условиях, о том, каким должно быть помещение, расходные материалы, оборудование. Есть требования и по уровню профессионализма сотрудников таких предприятий.

Составьте для себя список из необходимых условий для сотрудничества и уделяйте большое внимание их выполнению. Так ваша компания будет работать без нарушений, а уже вскоре после открытия к вам придут первые постоянные клиенты.