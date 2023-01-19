Про це повідомила Equinor.
За даними пресслужби компанії, орієнтовні поклади родовища становлять від 2 млрд до 11 млрд кубометрів. За 2023 рік це перші свердловини, які пробурили згідно з ліцензією на видобуток під управлінням Equinor. Вона була отримана у 2020 році.
Родовище знаходиться неподалік від наявної газовидобувної інфраструктури. Планується, що його можна достатньо швидко ввести в експлуатацію.
“Нам потрібно знайти більше газу на NCS. Відкриття поблизу існуючої інфраструктури вимагає меншого обсягу для комерційного розвитку та може бути швидко запущено з низькими викидами CO2. Разом з нашими партнерами ми розглянемо можливість прив’язки цього відкриття до Irpa, для якої ми нещодавно подали план розробки та експлуатації”, — зазначив Грете Б. Хааланд, старший віцепрезидент Equinor з розвідки та видобутку на півночі.
Irpa є підводною розробкою, що пов’язана з платформою Aastad Hansteen. Ще на сім років буде продовжено термін служби Aasta Hansteen. Розробка сприятиме більшій активності на базі постачання в Саннесшеен, вертолітній базі в Брьоннойсунді та в організації операцій у Харстаді.
- У вересні 2022 року норвезька нафтогазова компанія Equinor оголосила про завершення процесу виходу з останнього спільного з Росією – Хар’ягинського проєкту.