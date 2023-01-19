Equinor, норвезька енергетична компанія, відкрита велике родовище газу на шельфі в Норвезькому морі. Очікується, що його швидко можна буде ввести в експлуатацію.

Про це повідомила Equinor.

За даними пресслужби компанії, орієнтовні поклади родовища становлять від 2 млрд до 11 млрд кубометрів. За 2023 рік це перші свердловини, які пробурили згідно з ліцензією на видобуток під управлінням Equinor. Вона була отримана у 2020 році.

Родовище знаходиться неподалік від наявної газовидобувної інфраструктури. Планується, що його можна достатньо швидко ввести в експлуатацію.