Средняя стоимость юридических консультаций в финансовой сфере

Развитие интернета повлияло на многие сферы, в том числе и на рынок юридических и финансовых услуг. Нередко можем услышать о консультировании не только по телефону, но и в режиме онлайн.

Как работает сервис онлайн-консультации юристов, адвокатов? Можно заказать обратный звонок, указав свое имя, электронную почту и номер телефона, а можно задать вопрос в специальной форме и получить ответ в онлайн режиме. Эксперты портала Prostopravo.com.ua анализировали уровень цен на юридические консультации, а также сервисы, которые предоставляют бесплатную юридическую консультацию онлайн.

Одной из популярных юридических услуг в сфере финансового права является консультация по судовым спорам с банками, МФО (микрофинансовыми организациями). Ведь нередко возникают споры между кредиторами и заемщиками. Как известно, в последнее время многие заемщики стали клиентами МФО, которые предлагают онлайн кредиты на карту. Чтобы обойтись без помощи юриста, эксперты рекомендуют подробно изучить и сравнить условия кредитования в нескольких микрофинансовых организациях. Ведь некоторые МФО предлагают условия кредитования для новых клиентов под 0,01% в день.

Однако такие условия зачастую касаются только новых клиентов, будьте осторожны, ведь реальная процентная ставка может достигать 300-600% годовых для старых клиентов. Такие кредиты могут быть выгодны только на короткий срок и при условии своевременного погашения займа.

При возникновении спорных моментов, при необходимости юридического сопровождения финансовых вопросов некоторые обращаются за платной юридической консультацией, так как иногда, это может быть дешевле последствий заключения невыгодной финансовой сделки (в том числе офорление микрозайма на карту). Вот некоторые цены на юридические консультации в финансовой сфере (в том числе в сфере кредитования), по данным специалистов портала:

Средние цены на юридические услуги в финансовой сфере согласно данным портала prostopravo.com.ua