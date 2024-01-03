Рада ЄС запровадила санкції проти найбільшої алмазної компанії РФ та її гендиректора
Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії “Алроса” та її генерального директора Павла Мариничева. Фірму та її очільника було визнано дотичними до війни в Україні.
Відповідне рішення опублікували у Раді Євросоюзу, повідомляє РБК-Україна.
У Раді ЄС зазначають, що дана компанія є важливою частиною економічного сектору, що забезпечує значні доходи уряду РФ.
“Заборона на російські алмази є частиною зусиль G7 з розробки міжнародно скоординованої заборони на імпорт алмазів, яка має на меті позбавити Росію цього важливого джерела доходів”, – йдеться у повідомленні.
Варто зауважити, що напочатку 2024 року у Європейському союзі набула чинності повна заборона на прямий імпорт російських непромислових природних і синтетичних алмазів, а також ювелірних прикрас із діамантами.
Наразі в цілому санкції ЄС проти агресії Росії охоплюють майже 1 950 фізичних та юридичних осіб, чиї активи є замороженими, а їх власники – позбавленими можливості надавати послуги на території Євросоюзу.
Санкції ЄС проти Росії
Раніше Європейський Союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ . Як заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому ЄС запропонував “потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину”.
До санкційного пакету увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було запроваджено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо і сталь, а також до списку внесли значну кількість додаткових фізичних і юридичних осіб.