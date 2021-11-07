6 важных шагов при регистрации общества с ограниченной ответственностью

В последние годы, в Украине, бизнес укрупняется и объединяется, при этом, часто это происходит через создание обществ с ограниченной ответственностью (сокращенно — ООО). Регистрация ООО обычно проводится с помощью юристов, таким образом, что позволяет избежать предпринимателям, нарушить процедуры, которые могут больше не соответствовать современным требованиям.

Общество с ограниченной ответственностью — это юридическое лицо и один из нескольких видов хозяйственных субъектов. В частности, это компания, типичная для среднего и крупного бизнеса, отмечают єксперті с платформі Lawly.

В соответствии с украинскими законами, эта компания может быть создана по крайней мере, одним физическим или юридическим лицом.

Создание ООО может быть определено:

для целей бизнеса (то есть компания осуществляет коммерческую деятельность с целью получения прибыли, что является наиболее частым случаем на практике) ;

или для целей, отличных от бизнеса (например, занимается хобби не для получения прибыли, если это не запрещено специальным законом).

Есть определенная последовательность шагов, как создать общество с ограниченной ответственностью (ООО), которую юристы Киева, рекомендуют проходить при содействии специалистов.

6 важных шагов

Начать бизнес под знаменем общества с ограниченной ответственностью возможно только на основании установленного законом административного процесса. Поэтому любому, кто решит вести бизнес в форме общества с ограниченной ответственностью в 2021 году, придется выполнить несколько действий и обязательств.

Порядок действий на каждом этапе может быть таким:

1. Определение предмета бизнеса (вида деятельности)

Выбор тематики бизнеса — первый важный шаг в создании компании. Будущий предприниматель должен заранее знать, в какой сфере он, соответственно, хочет вести бизнес, какую деятельность должно осуществлять ООО. В рамках одного общества с ограниченной ответственностью он может выбрать один или несколько бизнес-объектов (например, услуги общественного питания, услуги по размещению, бухгалтерский учет и т. д.) и выбрать соответствующие КВЭДы.

2. Определение юридического адреса

Каждая компания должна иметь свой официальный зарегистрированный офис, то есть адрес, который будет зарегистрирован в качестве юрадреса компании с ограниченной ответственностью в реестре. Предприниматель может выбрать место в недвижимости, которой он владеет (например, квартира), или в любой другой, то есть также в той, которой он не владеет (например, в арендованном нежилом помещении).

3. Выбор названия компании

Выбор фирменного наименования, то есть названия компании с ограниченной ответственностью, важен, потому что компания будет действовать под этим именем во внешнем мире, а также выполнять все юридические действия в своей коммерческой деятельности.

Фирменное наименование не должно быть одинаковым с фирменным наименованием другого предпринимателя. Предприниматель должен заранее выяснить (путем поиска в реестре), является ли созданное им торговое наименование все еще свободным, т.е. не использует ли кто-либо подобное или то же имя.

4. Определение партнеров, директоров и прочее

Перед написанием учредительных документов также важно определить бизнес-объекты, директоров компании, которые являются официальными органами компании (т.е. лиц, которые будут управлять компанией и действовать от ее имени), партнеров и размер вклада отдельных партнеров.

5. Разработка учредительных документов

Следующий шаг — разработка учредительных документов. В случае, если компания учреждается одним лицом, составляется устав, а если компанию учреждают несколько партнеров, составляется договор о партнерстве. Доверьте подготовку учредительных документов профессионалам. В учредительном акте / соглашении о партнерстве должны быть указаны реквизиты, предусмотренные законом, а именно:

6. Регистрация в реестрах, налоговой и управлении статистики

После разработки учредительных документов предприниматель может перейти к следующему этапу, который представляет собой регистрацию бизнеса в госреестрах и фискальных органах.