Гид покупателя: какими должны быть очистители автомобильного салона

Самые рачительные и ответственные владельцы автомобилей не рассчитывают только на дежурную мойку транспортного средства. Они сами регулярно ухаживают за салоном машины, что позволяет поддерживать в порядке сиденья и чехлы. Для выполнения качественной работы необходимо подобрать действенную автохимию. О том какие очистители для автомобильного салона сегодня представлены на рынке, рассказівают специалисті компании DOK.

Разнообразие очистителей

В продаже можно найти несколько вариантов автомобильной химии. Среди наиболее распространенных решений стоит выделить:

пенные;

жидкие;

аэрозольные;

триггерные.

Последний вариант представлен в формате упаковки, оснащенной курковым распылителем. Вне зависимости от выбора конкретного решения стоит учитывать, что все баллоны и флаконы различаются по объему. Поэтому при покупке средства стоит учитывать его размеры.

Особенности распыления и эффективность

На что же стоит обратить наиболее пристальное внимание при выборе очистителя? Вне зависимости от разновидности автохимии она должна хорошо распыляться. Особенно эффективен мелкий распыл. Если это пенный состав, то он должен выдавать оптимальный объем средства при использовании. Это один из самых важных факторов, так как от особенностей нанесения продукта зависит результат уборки. Очистители салона должны быстро выступать в реакцию и действовать, устраняя засаленность, пятна, грязь, въевшуюся пыль и следы сомнительного происхождения с поверхности чехлов или сидений.

Запах продукта и его состав

Какие еще требования выдвигаются к автомобильной химии? Другой важный аспект — это запах. Такое средство не должно отличаться ярко выраженным искусственным, резким и неприятным ароматом. В противном случае раздражающий запах не только не позволит с комфортом ездить в автомобиле некоторое время, но и помешает качественно провести саму уборку. Поэтому если выбранный состав точно отличается резким ароматом, сразу же рекомендуется чистить салон на свежем воздухе. Это позволит запаху немного выветриться.

Еще один важный аспект — это состав выбранного решения. Хорошо, если продукт освобожден от спирта. Невзирая на то, что такие средства обычно застывают на морозе, они эффективно устраняют грязь и пятна. Еще подобные очистители не обладают резким, неприятным запахом и бережно работают с обивкой сидений или чехлов. После их применения ткани не линяют, не выцветают и не меняют окраску.