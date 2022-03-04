Нацбанк Украины ввел ограничения на операции с долларом и другими валютами

Нацбанк Украины ввел ограничения на сделки с долларом и другими иностранными валютами. Купить доллар или другую иностранную валюту теперь смогут не все. А продавать их можно в неограниченном количестве. При этом вводится также ежедневный лимит по снятию наличных, а также запрет на операции с российской и белорусской валютами.

Об этих и других ограничениях на валютные операции рассказала пресс-служба Нацбанка Украины.

В первую очередь в НБУ напомнили, что в Украине, с началом военных действий, зафиксирован официальный курс доллара в размере 29,25 гривны.

Какие сделки с долларом и другими валютами сегодня доступны в Украине?

Можно продавать доллар и другие иностранные валюты в неограниченном количестве. Это можно сделать в банках, в обменниках, у операторов почтовой связи, а также через онлайн-банкинг.

«Снять с валютного счета можно валюту в валюте счета в эквиваленте 30 тыс. грн. в день без комиссий (разрешено с 1 марта 2022 года), и в национальной валюте в размере 100 тыс. грн, предварительно осуществив продажу валюты с собственного счета и засчитав эти средства на счет в национальной валюте», — говорится в информации Нацбанка.

Неограниченно использовать безналичные расчеты платежными картами можно за границей. Там также можно снимать с карты доллар и другие валютные наличные.

Право на операции с долларом и другими иностранными валютами предоставляется также предприятиям, имеющим спецразрешения.

«Предприятия, которые имеют специальные разрешения и обеспечивают выполнение мобилизационных планов, могут снимать наличными иностранную валюту без ограничений», — отмечают в НБУ.

Можно снимать деньги без ограничений в регионах и населённых пунктах, которым грозит оккупация. Однако в НБУ отмечают, что оценивают ситуацию, а также принимают решение об объемах выдачи наличной валюты руководители отделений банков на местах.

Какие сделки с долларом и другими иностранными валютами запрещены?

Запрещена покупка иностранной валюты.

Запрещено использование платежных карт, выпущенных в России и Белоруссии, а также какие-либо финансовые расчеты с использованием российской и белорусской валют. // biz.today.ua