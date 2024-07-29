В Україні на три роки заморозили прожитковий мінімум та мінімальну зарплатню

При цьому закладено в бюджеті рівень зростання інфляції.

Уряд в найближчі три роки не планує індексувати прожитковий мінімум чи мінімальну зарплату, таким чином у бюджетній декларації на 2025-2027 рік прожитковий мінімум в розмірі 3 тисячі гривень та мінімалка в розмірі 8 тисяч грн будуть “заморожені”. Про це повідомив експерт “Економічного дискусійного клубу” Олег Пендзин.

Водночас згідно з макроекономічним прогнозом, в 2025 році очікується інфляція в розмірі 10%.

Щодо фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи реальні ціни на товари та послуги, з вирахуванням податків – вже становить понад 8 тисяч грн, фактично зрівнявшись з мінімальною зарплатою. Враховуючи те, що середня пенсія вже менша за фактичний прожитковий мінімум, постає питання про виживання великої кількості пенсіонерів.

“Те, що на сьогодні закладено в бюджеті, надзвичайно далеке від реального життя і дуже сильно залежить від умовної спроможності бюджету виконувати соціальні платежі”, – вважає Пендзин, інформує “Українське радіо“.

Зазначимо, раніше у Мінсоцполітики порахували, що працюючий українець має витрачати на придбання їжі близько 6 тисяч грн, а на мобільний зв’язок – 67 грн. // Дзеркало тижня