США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд.

Сьогодні, 10 грудня, міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.

Про це повідомив Мінфін США.

«$50 млрд, які «Велика сімка» колективно виділяє в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її мужнього опору», – зауважила міністерка фінансів США Джаннет Єллен.

Зазначається, що сьогодні США виконали своє зобов’язання про $20 млрд для України, перерахувавши ці кошти до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF). Через нього кошти вже нададуть Україні. // Главком