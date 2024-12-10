США оголосили про надання Україні кредиту на $20 млрд.
Сьогодні, 10 грудня, міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії.
Зазначається, що сьогодні США виконали своє зобов’язання про $20 млрд для України, перерахувавши ці кошти до Фонду фінансового посередництва щодо сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України (FORTIS Ukraine FIF). Через нього кошти вже нададуть Україні. // ГлавкомTweet