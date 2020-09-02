Нацбанк выводит из обращения монеты номиналом 25 коп и гривны образцов до 2003 года

С 1 октября они перестают быть платежным средством.

Национальный банк решил изъять из обращения монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны старых образцов до 2003 года. С 1 октября они перестают быть платежным средством.

Об этом информирует пресс-центр Нацбанка.

«Монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривны старых образцов, введенные в обращение до 2003 года, перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 01 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Фото: НБУ

Отмечается, что НБУ будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

«В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике», — отметил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

В банке уверяют, что изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты и не окажет влияния на инфляцию.

«Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. То есть граждане ими почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают. Их изъятие из обращения не принесет неудобств гражданам, в то время как бизнесу и государству принесет пользу», — считают в банке.

Монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, с 1 октября 2020 года не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк будет изымать их из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

во всех украинских банках — в течение одного года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2021 года включительно;

в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2023 года включительно.

Фото: НБУ

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 года будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета). Однако, в отличие от устаревших банкнот и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.

Напомним, с 1 октября 2019 года НБУ вывел из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. До 30 сентября 2020 года их можно обменять во всех отделениях украинских банков. До 30 сентября 2022 года монеты будут обменивать только в отделениях уполномоченных банков (Приват, Сбербанк и Райффайзен Банк Аваль) и в НБУ. С октября 2022 года монеты этих номиналов не будут принимать к обмену.