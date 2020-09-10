ЗАЗ будет производить автомобили группы Renault для Украины
Остановка производства в 2019 году, не помешали Запорожскому автомобилестроительному заводу договориться о сотрудничестве с французами. ЗАЗ планирует заполнить нишу доступных иномарок в Украине.
В 2017 году Groupe Renault спас от банкротства автоконцерн «АвтоВАЗ», купив бренд LADA и став мажоритарным акционером. Возможно, сотрудничество с французами станет началом нового этапа развития ЗАЗа. Тем более что в состав Groupe Renault входят такие бренды как Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA, поэтому перспективы партнерства очевидны. Украинские автолюбители, с большим удовольствием пересядут со старых «евроблях» на новые доступные автомобили концерна.
«Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка», — прокомментировал Николай Евдокименко, председатель правления ЗАЗ.
«Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды „Сделано в Украине“ будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault», — уверен Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия.
Groupe Renault — занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA.
ПАО «ЗАЗ» обладает богатым опытом сотрудничества с лидерами мирового автомобилестроения: Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. Только за последние два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. // Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»