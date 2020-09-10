ЗАЗ будет производить автомобили группы Renault для Украины

Остановка производства в 2019 году, не помешали Запорожскому автомобилестроительному заводу договориться о сотрудничестве с французами. ЗАЗ планирует заполнить нишу доступных иномарок в Украине.

«Запорожский автомобилестроительный завод» (ПАО «ЗАЗ») и ранее был единственным в Украине предприятием с полным циклом производства легковых автомобилей, включая штамповку, сварку, окраску, оборудование кузова и сборку автомобиля. Предприятие способно производить легковые автомобили, легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы. Так, в период кризиса, когда линии по производству легковых автомобилей были заморожены, предприятие наладило выпуск нескольких моделей автобусов, отвечающих всем требованиям ЕС и пользующихся спросом в Европе. После проведенной комплексной реконструкции качество сборки и возможности завода полностью соответствуют стандартам Groupe Renault. Подробности сотрудничества пока не разглашаются, но в ближайшее время, пресс-служба ЗАЗ обещает презентовать модели автомобилей, цены и модификации.

Слухи о «преждевременной кончине» запорожского автогиганта оказались сильно преувеличены — на ЗАЗе провели масштабную модернизацию завода и внедрили французскую систему контроля качества «Alliance Production Way» (APW). Groupe Renault производит автомобили во всем мире по единому алгоритму, все этапы которого стандартизированы. Теперь аналогичная система действует в Запорожье, и качество произведенного в Украине автомобиля будет идентично зарубежным аналогам.

В 2017 году Groupe Renault спас от банкротства автоконцерн «АвтоВАЗ», купив бренд LADA и став мажоритарным акционером. Возможно, сотрудничество с французами станет началом нового этапа развития ЗАЗа. Тем более что в состав Groupe Renault входят такие бренды как Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA, поэтому перспективы партнерства очевидны. Украинские автолюбители, с большим удовольствием пересядут со старых «евроблях» на новые доступные автомобили концерна.

«Мы гордимся тем, что реализуем этот проект, который создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию отечественного автопрома. Локализованная сборка позволяет нам оставаться в непосредственной близости от наших клиентов и адаптировать предложение и сервис к потребностям рынка», — прокомментировал Николай Евдокименко, председатель правления ЗАЗ.

«Украинский рынок имеет для нас высокий потенциал, благодаря своему местоположению и растущему интересу к новым автомобилям. Группа Renault имеет сильные позиции в Украине и сохраняет свое лидерство на рынке. Этот проект означает, что мы и наши партнеры уверены в том, что бренды „Сделано в Украине“ будут на том же уровне качества, что и продукция других заводов Группы Renault», — уверен Макс Миссана, управляющий директор Groupe Renault Export Регион Евразия.

Groupe Renault — занимается производством автомобилей с 1898 года и представлена на рынках 134 стран. В 2019 году группа реализовала 3,8 млн автомобилей. Владеет брендами: Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine, LADA.

ПАО «ЗАЗ» обладает богатым опытом сотрудничества с лидерами мирового автомобилестроения: Daimler AG, Opel, GM, KIA, Chery. Только за последние два десятилетия с конвейера предприятия сошло более 1 000 000 единиц автомобильной техники. // Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»