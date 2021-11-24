Нехватка сотрудников заставляет компании искать новые источники для поиска IT-специалистов

Сегодня занятие должности в ИТ становится кошмаром для многих специалистов по персоналу, потому что им становится все труднее найти качественных программистов. Тем не менее некоторые хэдхантеры преуспевают, так как при поиске работников используют различные каналы, постоянно усовершенствуя и тестирую новые способы розыска необходимых специалистов.

Нехватка людей вызывает большую конкуренцию между компаниями и борьбу за сотрудников — поэтому компаниям часто приходится конкурировать, в борьбе за профессионалов. Нехватка специалистов очевидна во всех секторах, но больше всего в технических областях, — отмечают эксперты портала интеллектуального поиска персонала CleverStaff, — а сфера информационных технологий относится к сегментам, в которых наблюдается наибольшая нехватка сотрудников. Спрос на ИТ-услуги постоянно растет по мере роста сложности ИТ-операций во всей глобальной экономике.

Компании привлекают нужных сотрудников предлагая лучшие условиях

Нехватка IT-специалистов вызывает большую конкуренцию между компаниями по всему миру и борьбу за сотрудников — бизнесу часто приходится конкурировать даже за тех кандидатов, которые лишь частично соответствуют их первоначальным требованиям, и даже новички порой получают больше возможностей. Более успешны компании, делают ставку на активные и быстрые переговоры в связи с предложением привлекательных условий трудоустройства. При этом это не только конкурентоспособная заработная плата, но и рабочая среда, работа над интересными проектами, возможности для профессионального роста и непрерывного образования.

«Программисты, специалисты по анализу данных, менеджеры проектов и многие другие ИТ-специалисты могут сами выбирать лучшие предложения на рынке труда. Превышение количества вакансий над количеством соискателей приводит к борьбе за качественных сотрудников среди компаний в виде улучшения условий, как в с точки зрения финансовой оценки, а также нефинансовых выгод», — отмечают в CleverStaff.

Именно благодаря льготам, которые стали значительным мотивирующим фактором, компании в области информационных технологий в последнее время стремятся к инновациям — они увеличивают, например:

пенсионные взносы или взносы на страхование жизни;

продлевают отпуск, вводят полностью оплачиваемое пособие на питание;

разрешить гибкий график работы или частичную работу из дома;

и, конечно, предоставить языковые курсы, которые многие компании отменили.

Агентства активно охотятся за кандидатами в социальных сетях и специализированных сайтах

Об интересном факте свидетельствует тот факт, что почти много вакансий заполняются кандидатами, которые в настоящее время не ищут новую работу. Агентства и корпоративный персонал активно ищут их и связываются с ними через такие онлайн-каналы, как LinkedIn и Facebook. По словам специалистов CleverStaff они выявляют много профессионалов через сеть LinkedIn, а также используют для поиска сайты Djinni, популярный украинский IT-портал DOU, и даже GitHub. Для компаний это означает возможность привлечь этих кандидатов — будь то работа, быстрая сделка или финансовые условия — а для тех, кто хочет быть открытыми для новых возможностей, профессионально заявить о себе в социальных сетях.

Подбор персонала, как и некоторые другие отрасли, после прихода Covid пострадал от шока — значительного падения спроса, вызванного неуверенностью в будущем или неподготовленностью к удаленному набору персонала и удаленной работе. Компании и сотрудники преодолевали барьеры, которые до этого ломались очень медленно. Ситуация ускорила цифровизацию на всех уровнях бизнеса, вынудила многих работников пересмотреть свои приоритеты, но в то же время, например, повысила ценность гарантии занятости.