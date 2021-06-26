Новый Lexus NX получил версию с подключаемым гибридом

Раньше считалось, что внедорожники и полноприводные автомобили с дизельными двигателями — это лучший выбор. Дизели предлагают массу возможностей для передвижения больших тяжелых автомобилей, к тому же они экономичны. Затем выбросы дизельных автомобилей и локальное загрязнение воздуха стали новостями на первых полосах газет, и началась негативная реакция на такие агрегаты. Это открыло двери для гибридных внедорожников, и с тех пор популярность этих автомобилей только растет.

Гибридные силовые агрегаты внедорожников, сочетающие бензиновые двигатели с электродвигателями, являются жизнеспособной и экологически чистой альтернативой дизельному топливу. Электродвигатели отлично справляются с воспроизведением крутящего момента на низких оборотах дизеля, но с меньшими выбросами, в то время как экономия топлива имеет тенденцию значительно улучшаться по сравнению с вариантами внедорожников на чистом бензине.

Не так давно, если вы хотели водить гибридный внедорожник, Тойота была почти единственным вариантом. Гибридные внедорожники Lexus сегодня также разделяют технологию семейства Toyota. А поскольку машина Лексус относится уже к премиальному сегменту, спрос на такие автомобили остается высоким. В настоящее время у дилеров есть гораздо более широкий выбор гибридных внедорожников, поскольку производители реагируют на растущий спрос и постоянно ужесточающиеся нормы выбросов.

Новый Lexus стал подключаемым гибридом

Lexus NX первого поколения стал чрезвычайно важной моделью для автопроизводителя. Помимо приличных продаж, модель NX также могла похвастаться способностью привлекать к бренду совершенно новых клиентов. При разработке нового поколения четкой целью было закрепить успех своего предшественника, отмечают официальный сайт Лексус Украины.

Бензиновый двигатель объемом 2,5 литра работает на передних колесах, а электродвигатель — на задних. Подключаемый гибрид называется 450h+, но есть и другая версия, 350h, в которой используется стандартная гибридная технология Lexus. Он имеет 242 лошадиных силы и разгоняется от 0 до 100 за 7,7 секунды. По сравнению с предыдущей версией он на 15 процентов быстрее, при этом выбросы сократились на 10 процентов.

В прошлом году Toyota Rav4 была представлена с подключаемой гибридной установкой — теперь эта технология используется в сестринской модели Lexus NX 450h +. Этот NX станет первым подключаемым гибридом Lexus, который, как и Toyota, отличается от традиционных полноприводных автомобилей.

Технология в NX в основном такая же, как в Toyota RAV4. У автомобилей общая платформа, включая одинаковую колесную базу. Гибридная технология в модели 450h+ также точно такая же: два электромотора, полный привод, 306 л.с. и время разгона 0–100 за шесть секунд. Батарея такая же, на 18 кВтч, относительно которой Lexus осторожно заявляет что ее хватит «как минимум» на 63 км, но, вероятно, эта цифра даже может приблизиться к 75 км как у RAV4.

Хотя технология в обеих моделях почти одинакова, у Lexus есть свой собственный дизайн интерьера и экстерьера, особенно с акцентом на более изысканные материалы и премиальность, а также, вероятно, с меньшим уровнем шума и меньшей вибрацией. Оборудование безопасности также было модернизировано, добавлено новое электрическое открывание дверей и центральный экран размером до 14 дюймов.

Когда дело доходит до систем безопасности, у NX есть также целый ряд новшеств. Среди новых функций, которые были добавлены, — система под названием «e-latch», в которой автомобиль с помощью датчиков слепых зон отслеживает все что происходит сзади автомобиля. Если в этой зоне появится велосипедист или другой объект — машина предупреждает об этом и следит за тем, чтобы двери в это время не открывались.

Еще одним нововведением является привлечение профессиональных гонщиков, которые помогли улучшить характеристики автомобиля — особенно с точки зрения рулевого управления и торможения — с помощью тестов на трассе на заводе Lexus Shimoyama. Важное внимание уделялось также внедрению новых технологий, обеспечивающих безопасность и удобство, но в то же время сохраняющим затраты на обеспечение доступности NX для многих покупателей.

Lexus NX нового поколения — первая машина с кабиной, разработанной в соответствии с новой архитектурой Tazuna. Она фокусируется на прямом и интуитивном управлении автомобилем, когда водитель может полностью сконцентрироваться на езде, не отвлекаясь.

В центре всей концепции должна быть самая простая и интуитивно понятная операция. Примерами являются новые сенсорные кнопки на рулевом колесе, которым водитель может назначать функции по своему выбору. При использовании любой из кнопок ее форма отображается на проекционном дисплее, и водителю не нужно отводить взгляд от дороги. Lexus также переработал приборную панель и центральную консоль. Информационно-развлекательная система теперь работает с более мощным процессором, благодаря которому все задачи должны выполняться до 3,6 раз быстрее.