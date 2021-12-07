Гид покупателя: почему в 2021 году так сложно купить видеокарту?

Пандемия Covid 19 и майнинг криптовалют сделали видеокарты дефицитным товаром, в то время как спрос на них необычно высок. Другими словами, требуется терпение и немалые средства, чтобы получить игровой компьютер последней версии весной 2021 года.

Пандемия COVID-19 препятствует нормальной жизни мира уже больше года. Карантинные ограничения и проблемы связанные с этим характеризуют жизнь многих людей. Нетрудно понять, что интерес к компьютерам и видеоиграм велик, когда люди находятся дома больше, чем раньше. В то же время произошли новаторские запуски в области аппаратного обеспечения — на рынок выпущено следующее поколение игровых консолей, а новейшие разработки от Nvidia и AMD делают огромные шаги в производительности, и сразу многие стали покупать такие видеокарты для майнинга криптовалют.

Цены на видеокарты начали снижение

Суровая реальность, связанная с доступностью видеокарт, также вызвала рост их цен. В течение долгого времени рынок видеокарт находился в упадке из-за отсутствия чипов и, как следствие, повышения цен. Это связано как с общим отсутствием компонентов, так и с тем фактом, что криптовалюты снова переживают настоящий рост популярности. Однако эксперты отмечают, что ситуация медленно, но верно начинает нормализоваться.

В общем, это хорошая новость для тех, кто ищет новую видеокарту. Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем мы увидим цены на их нормальном уровне. Тенденция неуклонного роста цен наконец-то изменилась. Эксперты рынка выражают надежду, что это продолжитсяи в следующем году. В настоящее время мы должны радоваться мелочам.

Трудно сказать, когда именно ситуация улучшится и цены вернутся к норме, но то что это может произойти во второй половине следующего года все больше и больше людей верят в это.

В сентябре в AMD объявили, что ожидают, что с июня следующего года ситуация начнет значительно улучшаться. Теперь и Nvidia также объявила, что она видит вторую половину 2022 года как поворотный момент для улучшения ситуации с поставками комплектующих. Пока же глобальная нехватка видеокарт не позволяет потребителям приобрести их по разумной цене. На веб-сайтах торговых площадок, таких как eBay, цены на перепроданные или бывшие в употреблении графические процессоры в несколько раз выше первоначальной рекомендованной розничной цены.

Глобальная нехватка чипов

В индустрии видеокарт для ПК доминируют два производителя микросхем: Nvidia и AMD. Эти две компании производят почти все дискретные графические процессоры для настольных компьютеров и ноутбуков. Nvidia лидирует со своей серией GeForce GTX, а AMD создает серию Radeon RX.

Основная причина отсутствия предложения — это постоянный глобальный дефицит кремниевых чипов. Компьютерные микросхемы, также известные как полупроводники, в основном состоят из элемента, называемого кремнием. Из-за пандемии крупнейший в мире производитель полупроводников, такой как Samsung, был вынужден замедлить или полностью остановить производство. Эта остановка производства в сочетании с растущим спросом на бытовую электронику, такую ​​как компьютеры и игровые устройства, которые также вызваны пандемией, затруднили производителям удовлетворение этого спроса.

Хотя нехватка кремниевых чипов серьезно сказалась на рынке видеокарт, это не единственная отрасль, на которую влияет спрос со стороны предложения. Широкий спектр потребительских товаров, от машин с компьютерами до игровых консолей, таких как PS5 и Xbox, столкнулся с серьезными проблемами доступности и ростом цен. Основные продукты, такие как iPhone 12 от Apple, были выпущены с опозданием из-за проблем с наличием на складе.

Майнеры криптовалюты

Однако графические карты кажутся даже более сложными, чем другие электронные продукты, такие как мобильные телефоны и даже процессоры. Другой важной причиной увеличения спроса на графические процессоры за последний год является майнинг криптовалют, что означает использование компьютеров для ввода в обращение новых токенов. Криптографический майнинг часто использует вычислительную мощность видеокарты, и в результате майнинг-ферма может иметь несколько видеокарт, которые не работают на настольной установке. Самые популярные и дорогие видеокарты таких серий:

GeForce RTX 3090;

GeForce RTX 3080;

GeForce RTX 3070;

GeForce RTX 2060;

Radeon RX 6900;

Radeon RX 6800;

Radeon RX 6600;

Radeon RX 5600.

Это вызвало споры среди многих потребителей в целом. В отличие от графических процессоров, используемых для игр и общей работы, графические процессоры, используемые для майнинга, используются с максимальным пределом нагрузки. Это означает, что они имеют небольшую стоимость при перепродаже на вторичном рынке или вообще не имеют ее. Nvidia указала, что в будущем компания может повторно представить графические карты, специально разработанные для майнинга, чтобы отличать их от обычных продуктов с графическими процессорами.

В начале 2021 года Nvidia попыталась заблокировать майнинг криптовалюты на своей видеокарте RTX 3060, но стратегия компании быстро потерпела неудачу, когда она случайно выпустила графические драйверы, которые повторно включили отключенные функции.

Другой основной причиной проблемы является масштаб рынка. Перекупщики покупают товары в розницу, а затем продают их с большой наценкой на таких сайтах, как eBay. Когда производители добавляют новые карты на розничный рынок, многие из них немедленно скупаются перекупщиками и перепродаются в несколько раз дороже первоначальной стоимости.